Come cucinare una frittata gonfia e soffice? Ecco alcuni piccoli consigli da seguire per poter ottenere un risultato migliore quando si cucina una frittata. Alcuni di questi possono essere praticati contemporaneamente. Ad esempio, sarà possibile separare i tuorli dagli albumi, aggiungere un pizzico di bicarbonato agli ingredienti della frittata e cuocerla in una padella più piccola per ottenerne una più alta. Ma è assolutamente superfluo provare ad usare insieme l’amido di mais, il bicarbonato e il lievito istantaneo.

Come cucinare una frittata gonfia e soffice

Usare l’amido di mais

L’amido di mais è reperibile in ogni supermercato. Spesso è possibile trovarlo con il nome di maizena. Viene ricavato dal mais tramite un processo di macinazione ad umido e ha l’aspetto di una polvere bianca. Bisogna mescolarne un cucchiaio ad un quarto di bicchiere di latte e poi versare il composto nelle uova già sbattute. Non resta che friggere la frittata tenendo la padella coperta. Tuttavia, è possibile ottenere lo stesso risultato anche con ingredienti che è più semplice trovarsi in casa.

Aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio

Il bicarbonato non è un buon sostenuto del lievito. Favorisce la lievitazione, ma se usato da solo è praticamente inutile. Aggiungerne un pizzico agli ingredienti prima di friggerli, però, è un buon modo per ottenere una frittata soffice. L’importante è non esagerare con la quantità. Basterà regolarsi sulle dimensioni della punta di un cucchiaio.

Usare il lievito istantaneo per le torte salate

Un’alternativa al bicarbonato è il lievito istantaneo per le torte salate. Non ne serve molto. Ne basterà un pizzico per ottenere una frittata più soffice e alta.

Separare i tuorli dagli albumi

In un primo momento, separare i tuorli dagli albumi. Montare gli albumi a neve e sbattere i tuorli. Solo alla fine, unire gli albumi ai tuorli. Mescolare dall’alto verso il basso con delicatezza. Bisogna fare in modo che il composto non si smonti. Cuocere la frittata a fuoco lento e col coperchio sulla padella.

Cuocere la frittata in una padella più piccola

Quest’ultimo consiglio può essere utile a far sviluppare la frittata in altezza piuttosto che in larghezza. Adottando una padella più piccola, infatti, sarà possibile ottenere anche questo risultato.