Arriva l’ora di pranzo o cena e bisogna capire cosa tirar fuori dal frigo o dalla dispensa per soddisfare il gusto di tutta la famiglia. Quando si tratta di secondi piatti è quasi impossibile non pensare subito alla carne, è davvero succulenta e nutriente, se cucinata correttamente.

Tuttavia, è anche vero che diventa indispensabile azionare la cappa della cucina durante la sua cottura sui fornelli. È impensabile cucinare la carne senza emettere fumo o farne diffondere nell’aria il profumo.

Una soluzione, però, esiste ed è pure particolarmente veloce. Così come in 9 minuti possiamo cucinare una tagliata come al ristorante comodamente a casa, questo secondo è davvero una garanzia in fatto di velocità.

Di quale elettrodomestico avremo bisogno e che ingredienti usare

I metodi di cottura esistenti sono tantissimi, tra cui forno, padella, a vapore, bollitura e via dicendo. Ma come cucinare una carne morbidissima senza fumo o cattivo odore? Basterà usare la friggitrice ad aria e cucinare questa ricetta, per cui avremo bisogno di:

400 grammi di carne macinata;

un cucchiaio di Parmigiano;

erbe aromatiche preferite;

sale e pepe a piacere.

Queste dosi sono per 4 persone e basterà aumentarle o diminuirle in proporzione per un numero maggiore o minore di commensali. Questo metodo di cottura offrirà la garanzia di una carne tenera e succosa e senza fare fumo. Davvero pochissimi ingredienti e un procedimento piuttosto semplice.

Ed ecco come cucinare una carne morbidissima senza fumo né odori e cuocerla a puntino in 7 minuti appena

Bisognerà collocare la carne in un contenitore. Aggiungere, poi, il Parmigiano grattugiato e le erbe aromatiche. Possiamo scegliere tra rosmarino, prezzemolo, basilico, origano, aneto, ma anche curry, curcuma, paprika o peperoncino.

Salare e pepare a piacere, amalgamando gli ingredienti nell’impasto. Dare forma agli hamburger e prepararsi per la cottura in friggitrice ad aria.

Un trucco per non fare fumo

Collocare 3 cucchiai d’acqua sul fondo del cestello della friggitrice ad aria aiuterà a evitare la fuoriuscita di fumo e odori. Adagiare gli hamburger sul fondo e azionare la friggitrice a 200 gradi, cuocendo per 3 o 4 minuti circa.

Ma se volessimo preparare anche delle verdure, magari zucchine e melanzane come contorno o da inserire in un panino? Ecco risolto l’inconveniente di dover cuocere più cibi nella friggitrice ad aria.

