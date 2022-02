Con l’arrivo di marzo, diversi frutti e ortaggi tornano sulle nostre tavole. Tra questi ci sono anche gli agretti, noti come barba o senape del frate. Si raccolgono fino a fine maggio e, pertanto, rientrano a tutti gli effetti tra le verdure tipiche dei mesi primaverili.

Sono ricchi di calcio e fosforo e apportano, in quantità minori, altri sali minerali come potassio, sodio, magnesio e ferro. Tra le vitamine, si segnala la presenza di quelle appartenenti al gruppo, A, C e B (B3 in particolare).

Spesso si cucinano bolliti o al vapore, condendoli con un po’ di sale e succo di limone. Ovviamente, si possono preparare in diversi altri modi. In questa guida vedremo come cucinare un semplice e veloce primo piatto con questa verdura e cioè gli spaghetti con agretti e pancetta.

Ingredienti per 4 persone

300 g di agretti;

180 g di spaghetti;

pancetta a dadini;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Pulire e lessare gli agretti

Per preparare questa ricetta è innanzitutto necessario pulire gli agretti che si useranno per preparare questo primo piatto. Dopo averli lavati con cura, bisogna prendere un coltellino e usarlo per reciderne sia la parte rossastra che le estremità più spesse, poste alla base dei fili sottili.

In seguito, bisogna lessarli sul fuoco in abbondante acqua salata. Trascorsi 5 minuti di tempo, è il momento di scolarli, senza però buttare l’acqua di cottura o travasarla.

Come cucinare un semplice e veloce primo piatto con questa verdura ricca di calcio e fosforo e che sarà sulle nostre tavole a partire da marzo

Cuocere gli spaghetti nella stessa acqua e pentola degli agretti. Intanto, far rosolare la pancetta a dadini in una padella aderente e senza alcun condimento. Solo quando si sarà asciugata, aggiungere olio extravergine di oliva, l’aglio e gli agretti e far insaporire per qualche minuto. Se servirà a non far attaccare gli ingredienti tra di loro, versare un cucchiaio di acqua di cottura all’interno della padella.

Scolare gli spaghetti al dente e metterli a loro volta nella padella. Amalgamarli al condimento e far cuocere il tutto per altri 5 minuti. Infine, insaporire gli spaghetti con pancetta e agretti con una generosa macinata di pepe e servirli.

