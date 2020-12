Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Esistono mille modi per cucinare la carne. Alcuni di questi sono un po’ particolari. Per esempio, chi sapeva che si possono cucinare arrosti con la birra? Un altro modo per cucinare la carne è usare il vino. Come in un’altra ricetta abbiamo usato il Barolo, oggi verrà usato il vino Barbera.

Gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come cucinare un profumatissimo piatto di carne dal gusto avvolgente: la salsiccia al Barbera. Gli ingredienti che saranno utilizzati sono tipici della zona piemontese. Nonostante ciò, è facile trovarli in qualunque supermercato italiano. Vediamo come fare!

Ingredienti

Per cucinare la salsiccia al Barbera serviranno:

200 g di salsiccia di Bra fresca;

1 cipolla;

2 gambi di sedano;

1 carota;

1 rametto di rosmarino;

Farina 00 q.b.;

1 ciuffo di salvia;

Brodo di carne q.b.;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

1 bicchiere di Barbera;

Burro q.b.;

Sale q.b.

Preparazione

Vediamo quindi come cucinare un profumatissimo piatto di carne dal gusto avvolgente. Iniziare affettando la cipolla. Farla imbiondire in una padella con un filo di olio e un noce piccola di burro. Intanto tritare carota e sedano. Aggiungerle alla cipolla e mescolare. Aggiungere un cucchiaio scarso di brodo per non far asciugare troppo il trito.

Preparare la salsiccia. Tagliarla in 4 pezzi regolari e attorcigliarla a spirale. Fermarla con degli stuzzicadenti. Prendere una padella con un filo di olio e mettere la salsiccia in padella e far rosolare. Tritare salvia e rosmarino e aggiungerli alla salsiccia. Aggiungere un cucchiaio scarso di farina 00. Versare insieme alla salsiccia anche il bicchiere di Barbera. Aggiustare con un pizzico di sale. Quindi coprire con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti. Servire la salsiccia accompagnandola con un bicchiere di Barbera.

Ecco pronto un secondo piatto gustoso e profumato. Il vino dà quel pizzico di sapore in più alla salsiccia che conquisterà anche i palati più diffidenti. Provare per credere!