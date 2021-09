Il ricordo del pollo della domenica: la nonna lo preparava con tanto amore e con ingredienti semplici. Ma il sapore di quella pietanza cotta nel forno è per molti irripetibile. Infatti, la ricetta del pollo al forno può sembrare semplice. Ma ottenere una carne profumata, delicata, senza essere stopposa o piena di grassi non lo è. E sicuramente il pollo della rosticceria, per quanto buono, non si avvicina a quella perfezione.

Quindi, come possiamo riuscire nella nostra impresa di preparare un pollo al forno ottimo? Ecco la risposta. Vediamo come cucinare un pollo gourmet morbido e succoso al forno con i segreti della nonna. Una ricetta facile, veloce e davvero succulenta. Gli ospiti al pranzo della domenica ne rimarranno estasiati. E a tutto questo aggiungiamo una ridotta quantità di grassi.

Vediamo l’occorrente per iniziare.

Ingredienti per un piatto da chef

Il pollo cotto in forno solitamente viene lasciato intero. Per la ricetta che descriviamo lo si taglia in pezzi leggermente più piccoli. Gli altri ingredienti sono:

1 pollo da 1Kg;

2 limoni;

origano;

2 spicchi d’aglio;

salvia;

rosmarino;

olio extravergine d’oliva;

vino bianco;

sale grosso.

Come cucinare un pollo gourmet morbido e succoso al forno con i segreti della nonna

Si inizia facendo un trito di salvia, rosmarino, origano e aglio. Poi si lavora il pollo eliminando la pelle per chi vuole. Tagliamo le varie parti: coscia, ali, petto etc. In una grande ciotola mettiamo il pollo e 3 cucchiai di olio d’oliva. Schiacciamo sul fondo il pollo e facciamo sì che sia ricoperto d’olio. Poi cospargiamolo di tritato di erbe, di succo di limone e fette di limone. Massaggiamo bene il pollo affinché si insaporisca bene. Lasciamo riposare per 2 ore. Prepariamo una pirofila oleata, mettiamo il pollo e cospargiamolo di sale grosso.

Copriamo il tutto con della carta forno e preriscaldiamo il forno a 200°C. Inforniamo il pollo per 20 minuti. Trascorso questo tempo, prendiamo mezzo bicchiere di vino bianco. Cerchiamo di spruzzarlo sul pollo e continuiamo la cottura per almeno altri 20 minuti. Il pollo deve risultare ben rosolato. Soprattutto se abbiamo lasciato la pelle, lasciamola abbrustolire bene. Se vogliamo rendere il pollo ancor più goloso, allora aggiungiamo dei pomodorini o delle patate. In entrambi i casi bisogna tagliarli e metterli a cuocere direttamente nel tegame. Per un ulteriore approfondimento si invita anche alla lettura dell’articolo Il segreto per cuocere la bistecca morbida e succosa dalla consistenza perfetta.