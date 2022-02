Le patate sono il contorno per antonomasia. Economiche, gustose, super versatili tutti le amano.

Il modo più diffuso di cucinarle nel nostro Paese è sicuramente friggendole.

Sebbene questo le renda molto gustose, potrebbe non essere la scelta migliore per avere un contorno salutare.

Scegliamo quindi spesso di farle al forno, ma la cottura si allunga parecchio e a volte non abbiamo a disposizione il tempo necessario.

Per questo possiamo utilizzare un altro metodo e vedere come cucinare un contorno veloce ed economico con questo ingrediente.

I benefici delle patate

Le patate hanno diverse proprietà. Hanno un buon contenuto di carotenoidi e di quercetina, che sembrerebbe essere un elemento importante che ci aiuta a proteggere il nostro cuore.

Spesso demonizzate per l’alto contenuto di amido e carboidrati, le patate apportano fibre e possono essere alleate dell’intestino. Inoltre grazie al contenuto di vitamina B sono amiche del nostro metabolismo.

Come tanti alimenti però contengono anche alcune sostanze che possono risultare tossiche per il nostro organismo, principalmente contenute nella buccia. Queste sostanze vengono private di qualsiasi effetto pericoloso grazie alle alte temperature, motivo per cui è importante cuocere sempre bene questo tubero.

Hanno un alto potere saziante e vengono consumate anche da chi vuole dimagrire, nella giusta misura e con la giusta cottura.

Come cucinare un contorno veloce ed economico aggiungendo questo ingrediente alle patate in padella

Se quindi non volessimo friggere le nostre patate ma non abbiamo tre quarti d’ora per cucinarle in forno, possiamo procedere in questo modo.

Utilizziamo una padella e, con qualche piccolo suggerimento, avremo delle patate gustose a cui non sapremo più rinunciare.

Ci serviranno, per 4 persone:

8 patate medie;

olio evo;

mezza cipolla tritata;

pepe rosso in polvere, o paprika dolce;

sale qb.

Laviamo e sbucciamo le patate, dopodiché procediamo a tagliarle.

Il primo trucco sta qui. Tagliamo le patate molto sottili, in questo modo non solo cuoceranno prima, ma si attaccheranno leggermente tra loro creando una crosticina da leccarsi i baffi.

Versiamo l’olio in padella, aggiungiamo la cipolla tritata e poi nell’olio ben caldo mettiamo anche le patate mescolando di tanto in tanto.

Ora aggiungeremo l’ingrediente che le renderà davvero gustose. Il pepe rosso.

Molto utilizzato nelle regioni del sud Italia, si ricava da piccoli peperoni rossi dolci che vengono fatti seccare. Simili a dei peperoncini ma senza la caratteristica piccante di questi ultimi.

È la versione italiana della paprika dolce, seppure il sapore è leggermente diverso. Un po’ più amaro ed aromatico rispetto a quest’ultima, è perfetto per queste preparazioni.

Se non riusciamo a reperirlo e non conosciamo nessuno che lo produca, possiamo tranquillamente sostituirlo con la paprika, dolce o piccante a nostro gusto.

Quando le patate sono praticamente cotte, uniamo la spezia e abbassiamo il gas. Giriamo spesso perché questo ingrediente tende a bruciare molto velocemente.

A questo punto il nostro contorno è pronto per essere gustato. È ancora più buono se cucinato un po’ in anticipo e mangiato tiepido.