Tra tutti gli ortaggi autunnali la zucca, colorata e salutare, merita sicuramente una menzione d’onore. Si adatta bene a qualsiasi preparazione e la sua leggerezza la rende perfetta anche per chi ci tiene alla linea. Infatti, non dovrebbe mai mancare nelle diete durante la stagione autunnale.

Il sapore delicato fa di questo ortaggio uno degli alimenti preferiti anche dai bambini che, in questo modo, non disdegneranno più le verdure. Quando si scrive di vellutata non si intende sempre il solito piatto, la vellutata può essere declinata in molteplici modi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Alcuni la preferiscono unita a orzo e senza l’utilizzo di burro mentre altri amano abbinare la zucca al gusto forte dello zenzero. Ecco, quindi, come cucinare senza fatica una zuppa autunnale golosissima e profumata con pochissimi ingredienti.

Per preparare una vellutata con aggiunta di zenzero si potrà utilizzare qualsiasi varietà di zucca da scegliere attentamente al supermercato o al mercato.

Ingredienti

800 grammi di zucca;

1 cipolla;

10 grammi di zenzero grattugiato;

curcuma, quanto basta;

olio evo, quanto basta;

sale.

Come cucinare senza fatica una zuppa autunnale golosissima e profumata con pochissimi ingredienti

Nel caso in cui si abbia a disposizione una zucca intera si consiglia di tagliarla a metà e usarne solo una parte.

Lavare accuratamente la zucca sotto l’acqua corrente prima di procedere togliendo la buccia e rimuovendo il picciolo. Dopo aver suddiviso la polpa in pezzi più piccoli si potrà mettere a bollire in una pentola molto capiente insieme a due litri di acqua e del sale.

Cuocere per circa un’ora a fuoco lento fino a quando la zucca non si sarà completamente sfaldata.

Nel frattempo prendere la cipolla e, dopo averla pulita e tagliata, metterla in un tegame con un po’ di olio extravergine di oliva. Aggiungere del sale e fare cuocere su fuoco basso senza arrivare a doratura. Se necessario versare nel tegame anche un po’ di acqua.

Una volta cotta la zucca inserirla in un mixer insieme alla cipolla e frullare il tutto. Grattugiare un po’ di zenzero, circa una decina di grammi, da aggiungere alla zucca. Si consiglia di non esagerare se non si vuole un sapore eccessivamente piccante e forte.

Si potrà anche aggiungere della curcuma prima di portare in tavola la vellutata.

Prima di utilizzare lo zenzero, tuttavia, si consiglia di verificare di non esserne allergici o intolleranti.

Alternativa

La zucca potrà anche essere cotta in forno preriscaldato a 180 gradi. I pezzetti di zucca dovranno cuocere in maniera uniforme per questo si consiglia di girarli di tanto in tanto.

Ci vorrà circa un’ora per ottenere i cubetti molto morbidi che verranno utilizzati per la vellutata.