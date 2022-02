I fagioli, insieme alle lenticchie e ai ceci, sono il legume che più spesso vediamo comparire sulle nostre tavole. I fagioli sono legumi estremamente versatili, ricchi di nutrienti e ottimi per ogni preparazione. Grande classico delle ricette con i fagioli è l’intramontabile pasta di cui oggi proporremo più varianti per accontentare ogni palato.

Infatti vedremo come cucinare pasta e fagioli cremosa e come arricchirla sia con ingredienti di terra che con ingredienti di mare.

Lo sbalorditivo abbinamento di mare

Cominciamo le nostre preparazioni da un classico della cucina del sud che prevede in abbinamento ai fagioli le cozze. Queste dovranno essere accuratamente lavate dai depositi sul guscio ed andrà rimossa la barba interna. Una volta pulite le cozze dovremo farle aprire mettendole in padella con olio, aglio e peperoncino. Quando le cozze si apriranno rimuoviamole dalla padella e filtriamo il liquido di cottura che sarà preziosissimo in seguito.

A questo punto mettiamo a cuocere la pasta e nel frattempo saltiamo i fagioli in padella assieme a dell’olio e dell’aglio. Quando questi saranno cotti frulliamone la metà aggiungendo un mestolo di liquido di cottura delle cozze. A metà cottura della pasta scoliamola direttamente nella padella con i fagioli restanti e portiamo a cottura utilizzando il liquido delle cozze. Questo metodo di cottura è detto risottatura e consentirà di avere una pasta deliziosa, cremosa e legata. Infine termineremo la cottura aggiungendo anche i fagioli frullati in precedenza. Quando la pasta sarà pronta aggiungiamo del prezzemolo fresco.

Come cucinare pasta e fagioli cremosa con carne o pesce e rivoluzionare pranzo e cena

Se invece desideriamo realizzare la pasta e ceci con ingredienti di terra, nello specifico la carne, abbiamo molte possibilità. Richiamando i film di Bud Spencer, il tipo abbinamento è quello dei fagioli con le cotiche di maiale che andranno sbollentate per poi essere cotte con i fagioli. In alternativa possiamo utilizzare la salsiccia, sempre da far cuocere insieme ai fagioli.

Noi invece proponiamo una variante a base di guanciale croccante. Questo dovrà essere tagliato a striscioline e messo in padella a fiamma bassa senza olio lasciando che diventi croccante. Una volta cotto rimuoviamolo salvando il grasso nella padella nel quale cuoceremo i nostri fagioli insieme ad un rametto di rosmarino. Come prima ne frulleremo una parte per ottenere una crema che renderà golosissima la pasta. Terminiamo di cuocere la pasta in padella, come in precedenza, per poi aggiungere alla fine la crema, del pecorino romano e il guanciale croccante.