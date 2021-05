La friggitrice ad aria è nuovo elettrodomestico che può essere usato davvero in tantissimi modi. Ma ancora non lo conosciamo così bene. E spesso cuciniamo solo lo stretto indispensabile. Essendo una friggitrice pensiamo subito a delle patatine fritte o ad una frittura. Ma in realtà è possibile cucinare una varietà incredibile di piatti. E oggi vedremo come preparare una prelibata bistecca!

Non tutti hanno un barbecue all’aperto

Come si dice, la griglia è la morte sua. Ma non tutti hanno a disposizione uno spazio all’aperto per preparare una bistecca ai ferri. Quindi bisogna arrangiarsi diversamente. Usiamo la griglia in ghisa, ad esempio. Ma spesso non si riscalda omogeneamente e quindi la nostra bistecca non sarà perfetta. Se poi usiamo una padella non avremo le classiche righe che la rendono speciale. Per non parlare del fumo che impregna tutta la casa. E che va via dopo giorni. Invece con la friggitrice ad aria risolviamo tutti questi problemi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come cucinare nella friggitrice ad aria una gustosa e succulenta bistecca senza preoccuparsi del cattivo odore che invade tutta la casa

Non bisogna fare molto. Prendiamo la nostra bella bistecca dal taglio abbastanza spesso. La insaporiamo con le nostre spezie preferite. Rosmarino, pepe, sale. Quelle che più ci piacciono. Mi raccomando non spolverizziamo solo i due lati. Ma anche i bordi! Così non sprecheremo le spezie e tutta la carne sarà aromatizzata.

Ora mettiamo la nostra bistecca nel cestello della friggitrice ad aria. A 200° gradi per 15 minuti. Il risultato sarà stupefacente. La bistecca sarà cotta omogeneamente. Sigillata alla perfezione all’esterno e con cottura media all’interno. Tagliamola in pezzi e serviamola su un tagliere! I nostri ospiti non sapranno mai che non abbiamo usato il barbecue.

Ecco come cucinare nella friggitrice ad aria una gustosa e succulenta bistecca senza preoccuparsi del cattivo odore che invade tutta la casa. Possiamo anche mettere un foglio di alluminio nel cestello se non vogliamo sporcare troppo la friggitrice.