I piatti a base di pesce ci consentono di portare sulle nostre tavole materie prime eccezionali. Le proprietà organolettiche e nutrizionali dei prodotti del mare sono moltissime. Gli acidi grassi del pesce sono composti da una lunga serie di amminoacidi legati tra di loro. Questi acidi grassi “buoni”, sono i principali fattori che contrastano malattie degenerative come aterosclerosi e malattie cardiovascolari. Considerevoli sono anche gli apporti di ferro, fosforo e iodio utili nell’ordine a fegato, cervello e tiroide.

Tra le materie prime che maggiormente si utilizzano in cucina svetta per la sua duttilità l’orata.

Ma come cucinare l’orata al cartoccio?

La buona riuscita di ogni piatto ha inizio sin dal momento dell’acquisto.

Come riconoscere la qualità dell’orata

Un’ orata fresca e di qualità, presenta le seguenti caratteristiche:

gradevole aspetto generale;

compattezza della carne, al tatto deve essere molto soda;

assenza di occhio vitreo, molto importante perché indica che il pesce non è fresco.

Come pulire un’orata

Delle comuni forbici da cucina, un coltello affilato e delle normali pinze per alimenti saranno più che sufficienti.

incidere nell’ordine: pinna dorsale, pinna laterale e pinna addominale;

togliere le squame;

rimuovere le interiora e altre parti non edibili, come le branchie;

incidere il dorso e successivamente sfilettare l’orata, partendo dalla coda per arrivare alla testa;

rimuovere eventuali lische rimaste.

Ingredienti necessari per preparare l’orata in cartoccio

Gli ingredienti necessari, per preparare una squisita orata al cartoccio sono i seguenti:

1 chilogrammo di orata;

1 spicchio d’aglio;

2 mazzetti di prezzemolo;

1 rametto di rosmarino;

1 limone;

3 cucchiai di olio EVO;

sale e pepe, q.b.

Procedimento

Prendere l’orata, pulita e lavata in precedenza. Posizionare un foglio di carta da forno su di una teglia e nel frattempo iniziare a preparare il ripieno dell’orata. Inizialmente si dovrà lavare e tritare il prezzemolo, successivamente bisognerà aggiungere pepe, aromi vari e rosmarino. Completare il ripieno con uno spicchio d’aglio, il limone e l’olio EVO.

Avvolgere l’orata in un foglio di carta da forno prima e in un foglio di carta stagnola poi, sigillando per bene le estremità.

In un forno preriscaldato, adagiare l’orata su una teglia e cuocere per 40 minuti a 180°.

Concluso il procedimento, lasciare intiepidire l’orata per poi servire la pietanza direttamente nel cartoccio.

Ecco svelato il metodo infallibile su come cucinare l’orata al cartoccio, buon appetito!