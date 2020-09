Stufi di mangiare zucchine grigliate o saltate in padella con altre due verdure giusto per mettere insieme un contorno?

Dato quanto comuni sono le zucchine in tutta italia, nei suoi supermercati e orti di casa può essere il caso di conoscere qualche alternativa.

Oggi vediamo come cucinare le zucchine in modo diverso dal solito, in carpione o schiacciate.

Zucchina in carpione

a) 500g zucchine;

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

b) 1 cipolla;

c) 1 spicchio d’aglio;

d) 100ml di aceto bianco;

e) 50ml di vino bianco;

f) aromi;

g) sale q.b.

Pulite e tagliate le zucchine in lunghe listarelle. Friggetele per bene in abbondante olio, scolatele e fatele riposare su carta assorbente. Salate.

A parte in un’altra padella mettete la cipolla tritata e l’aglio a soffriggere con gli aromi. Quando sarà tutto ben caldo sfumate col vino e aceto bianco.

Irrorate la salsa così ottenuta sulle zucchine fritte, mettete il tutto in frigo e servite dopo almeno un’ora. Questo piatto va consumato freddo.

Schiacciata al forno

a) 500g zucchine;

b) 100g fecola di patate;

c) 1 uovo medio;

d) 100g Edamer;

e) 50 g grana grattuggiato;

f) sale e pepe q.b.

Pulite le zucchine. Grattugiatele nella grattugia coi fori larghi. Mescolate con le zucchine il grana grattugiato, l’uovo e la fecola. Salate e pepate.

Ora mettete su una teglia da forno della carta oleata o oliate la superficie. Stendete il vostro impasto in modo che formi uno strato fino ed uniforme su tutta la superficie della teglia.

Disponete sull’impasto così steso l’Edamer affettato, ricoprendo tutta la superficie.

Infornate in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 40 minuti finché il formaggio non avrà iniziato ad imbrunire leggermente.

Togliete dal forno e tagliate a quadratini. Servite accompagnato da una salsa di vostra fantasia, noi consigliamo qualcosa di forte che complementi la semplicità della zucchina.

Ed ecco come cucinare le zucchine in modo diverso!

Buon appetito!