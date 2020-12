Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le pere, protagoniste invernali della nostra cucina, sono un frutto molto versatile. Infatti, possono essere utilizzate in svariati modi. Dalle ricette dolci a quelle salate. L’unica certezza è che non deluderanno mai grazie al loro gusto inconfondibile.

Questo frutto è perfetto per chi vuole fare il pieno di energie grazie alla quantità di zucchero che contengono. Ricche di calcio, di vitamine, di potassio sono consigliate in moltissime diete. Anche per via del loro effetto diuretico. Perfette per essere consumate al naturale, condite con un pò di zucchero e limone, come marmellate o, addirittura, in dei primi deliziosi.

Il primo che verrà qui proposto è un risotto taleggio e pere, prefetto per coloro che amano i sapori agrodolci.

Di seguito, ecco come cucinare le pere in un gustosissimo primo piatto che stupirà tutti, veloce e facilissimo da preparare.

Ingredienti per quattro persone

a) 400 grammi di riso;

b) uno scalogno;

c) brodo vegetale;

d) vino bianco;

e) due pere;

f) 150 grammi di taleggio;

g) 60 grammi di burro;

h) formaggio grattugiato, quanto basta;

i) pepe, quanto basta;

l) sale, quanto basta.

Preparazione

Per preparare le pere in un gustosissimo primo piatto che stupirà tutti bisognerà per prima cosa fare scaldare lo scalogno in una padella antiaderente con 20 grammi di burro. Successivamente andrà aggiunto il riso che dovrà tostare per un paio di minuti.

A questo punto, il riso e lo scalogno andranno sfumati con il vino bianco che andrà lasciato evaporare aggiungendo, poi, del brodo. Dopo aver lavato e sbucciato le pere bisognerà tagliarle a cubetti e andranno aggiunte al riso.

Il riso andrà portato a cottura completa aggiungendo ancora del brodo ma, poco prima della fine della cottura, andrà aggiunto il taleggio a cubetti.

Una volta cotto, bisognerà aggiungere il parmigiano e la parte restante del burro. Dopo avere fatto raffreddare per alcuni minuti il riso bisognerà trasferirlo nei piatti e decorarlo con delle fettine di pere.

Abbiamo visto, dunque, come cucinare le pere in un gustosissimo primo piatto che stupirà tutti. Questo risotto sarà un primo perfetto anche per il periodo natalizio.

