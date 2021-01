Quando si tratta di cucina e di ricette gli abbinamenti possono essere infiniti.

Infatti, anche gli ingredienti più lontani tra loro possono essere assemblati insieme per creare delle ricette favolose.

Il secondo che verrà proposto oggi, infatti, mette insieme sapori molto diversi e lontani tra loro: le patate, i fagiolini, le vongole e le cozze.

I fagioli e le patate, uniti alle vongole, sono perfetti per dare vita a un secondo di mare leggero e delizioso.

Come cucinare le patate per un secondo alternativo e leggero che non deluderà nessuna aspettativa.

Ingredienti per quattro persone

Ecco la lista degli ingredienti:

a) 400 grammi di patate;

b) 300 grammi di fagiolini;

c) 450 grammi di cozze;

d) 450 grammi di vongole;

e) 200 grammi insalata mista;

f) due spicchi d’aglio;

g) succo di mezzo limone;

h) mezzo bicchiere di vino bianco;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta;

m) olio evo, quanto basta.

Preparazione

La preparazione di questo piatto è veramente veloce ma bisognerà ricordarsi che le vongole andranno lasciate qualche ora in acqua fredda prima di poter essere utilizzate.

In seguito si laveranno insieme alle cozze. Queste ultime dovranno anche essere raschiate e pulite.

Lavare l’insalata, le patate e i fagiolini prima di cominciare a lavorarli.

I fagiolini, oltre ad essere lavati, andranno spuntati, tagliati a pezzettini e messi a cuocere in acqua bollente per circa sette minuti.

Le patate, dopo essere state lavate, si dovranno pelare, tagliare a cubetti e salare in un tegame pieno d’acqua.

Il tutto si dovrà portare ad ebollizione per circa quindici minuti.

I cubetti di patate, una volta bolliti, dovranno essere messi in una ciotola e insaporiti con sale e pepe a piacere, succo di limone e olio evo.

Le cozze e le vongole si riporranno in un tegame con gli spicchi di aglio, il vino bianco, dell’olio evo e scaldate a fuoco moderato.

Una volta aperte bisognerà toglierle dal fuoco e, dopo aver rimosso quelle rimaste chiuse, ci si dovrà occupare di staccare i molluschi dai gusci.

I molluschi si raccoglieranno in una ciotola in cui si verserà anche del liquido di cottura.

Le cozze, le vongole e i fagiolini dovranno, poi, essere conditi con olio, limone, sale e pepe prima di essere serviti su un letto di insalata.

Ecco come cucinare le patate per un secondo alternativo e leggero che non deluderà nessuna aspettativa.