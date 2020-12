Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le melanzane sono la verdura protagonista della dieta mediterranea. Vengono utilizzate da tutti in cucina per preparare moltissime ricette diverse. Si va dagli antipasti ai primi fino ai secondi e ai contorni.

Questa tipologia di verdura è fondamentale per fare il pieno di nutrienti. Infatti sono ricche di fibre, vitamine e proteine. E sono inserite in moltissime diete dal momento che hanno grandi proprietà depurative grazie all’acqua di cui sono composte. Oltre alle proprietà depurative hanno delle grandi proprietà antiossidanti e possono aiutare ad abbassare il tasso di colesterolo.

Le melanzane possono essere cucinate molto velocemente per dei contorni deliziosi. In questo articolo si tratterà delle melanzane preparate in padella.

Questa ricetta è veloce e di facile preparazione perfetta per servire in tavola un contorno veloce o come condimento per la pasta.

Ecco, quindi, di seguito, come cucinare le melanzane per un contorno veloce, leggero e delizioso

Ingredienti per quattro persone

a) 600 grammi di melanzane;

b) cinque cucchiai di olio evo;

c) aglio;

d) due cucchiai di aceto;

e) sale, quanto basta;

f) pepe quanto basta.

Preparazione

Per prima cosa bisognerà lavare e pulire accuratamente le melanzane prima di tagliarle in piccoli cubetti.

In una pentola antiaderente andranno aggiunti i quattro cucchiai d’olio evo, l’aceto e, successivamente, le melanzane a cubetti. Bisognerà fare cuocere a fuoco lento per circa dieci minuti non dimenticandosi di mescolare per evitare di bruciarle. A fine cottura ci sarà da aggiungere il sale e il pepe.

Nel caso in cui non si ami particolarmente l’aceto sarà possibile cucinarle anche omettendo questo ingrediente. Sarà, inoltre, possibile aggiungere alle melanzane delle zucchine o delle altre tipologie di verdure. Saranno perfette da utilizzare come contorno, come pranzo veloce o, ancora, come condimento per la pasta.

In ogni caso, potranno essere conservate per due o tre giorni, in un contenitore con chiusura ermetica, riposte all’interno del frigorifero. Nel caso in cui si volessero conservare per più tempo è possibile congelarle.

Ecco descritto, dunque, come cucinare le melanzane per un contorno veloce, leggero e delizioso.

Se si amano le melanzane si consiglia anche questa parmigiana di melanzane light in padella.