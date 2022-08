Come cucinare le lumache alla siciliana e al sugo e come spurgarle

Nonostante le lumache di terra non riscuotano un grande successo in Italia, in alcune zone esiste una vera e propria arte culinaria. Hanno un alto valore nutrizionale, la loro carne è ricca di sali minerali e proteine, mentre non contiene molti grassi. Ne esistono di varie tipologie e, a seconda della zona, si usa cucinare quelle più grosse o piccole.

Non tutti amano la consistenza della lumaca e, soprattutto, se non le puliamo a dovere, il gusto potrebbe essere anche terroso e sgradevole.

Di origine contadina è il piatto di lumache che si realizza in Veneto, in umido con un battuto di aglio e prezzemolo, o alla vicentina, con lardo e aromi. Mentre è più diffusa in Sardegna la ricetta delle lumache al sugo piccante.

Come cucinare le lumache alla siciliana e al sugo e un trucco per spurgarle

In Sicilia le lumache hanno un certo successo e, a Palermo, si mangiano in occasione della festa di santa Rosalia, patrona della città. Durante la festa che coinvolge tutti i cittadini è possibile vedere lungo le strade enormi pentole che contengono delle piccole lumache da sapore intenso. Vengono chiamate “babbaluci” e durante la cottura spesso il mollusco fuoriesce dal guscio, così da mangiarlo senza difficoltà.

Alcuni, poi, riescono ad assaporarle aiutandosi con uno stecchino o direttamente con le mani, proprio durante la festa. Ma anche in casa non è raro trovare la domenica un piatto di lumache, soprattutto in una classica ricetta siciliana con pochi ingredienti.

Se non sappiamo come cucinare le lumache alla siciliana e al sugo, ecco delle semplici idee per assaporarle.

In bianco

Nel caso in cui non vogliamo aggiungere la passata di pomodoro, cuciniamo in bianco un kg di lumache con 8 spicchi d’aglio, prezzemolo e olio evo abbondante.

Dopo aver spurgato le lumache, mettiamole in una grande pentola con dell’acqua fresca e leggermente salata, coprendole fino a metà. Accendiamo la fiamma al minimo, mettiamo un coperchio e portiamo a ebollizione per 5 minuti, poi potremo scolare.

Prepariamo un soffritto in padella con aglio, pepe, olio e prezzemolo, aggiungiamo le lumache e lasciamo rosolare per altri 5 minuti. Una volta pronte copriamo e lasciamo riposare.

Anche in Sicilia esiste la variante che prevede l’uso del pomodoro fresco. In questo caso basterà aggiungere al soffritto di aglio, olio, pepe e prezzemolo dei pomodori gustosi e maturi. Per ottenere un piatto da chef con le lumache è importante spurgarle del tutto.

Sciacquiamo per almeno 10 volte consecutivamente le lumache con acqua fredda. Mettiamole ammollo con altra acqua e sale, coprendole totalmente, quindi lasciamole nella pentola per un paio d’ore. Poi potremo bollirle, scolarle e pulirle con acqua pulita, per rimuovere definitivamente le impurità.

Lettura consigliata

Per cucinare le cozze sgusciate fresche o surgelate ecco 3 ricette sfiziose