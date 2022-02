Spesso si consiglia di mettere in ammollo le lenticchie. Non è un passaggio obbligatorio, ma consigliato se si ha intenzione di godere appieno delle loro proprietà nutrizionali. Ciò non vale per le lenticchie in barattolo, che ovviamente sono precotte, ma solamente per quelle fresche.

Si tratta talvolta di un ostacolo non da poco per chi si appresta a cucinarle, siccome i tempi di ammollo possono consistere anche in diverse ore. Ma come cucinare le lenticchie senza ammollo godendo completamente delle loro proprietà nutritive? La risposta è semplice: basta scegliere quelle giuste.

Le lenticchie che si cucinano senza ammollo

Alcune lenticchie umbre, come quelle di Castelluccio di Norcia, di Colfiorito o di Santo Stefano di Sassanio non hanno bisogno dell’ammollo.

La varietà più nota che non necessita di ammollo sono però le lenticchie rosse o egiziane, spesso decorticate. Sono molto leggere e tendono anche a cuocere velocemente. Si usano per cucinare zuppe, creme e vellutate e anche per preparare delle golose polpette come antipasto.

Bisogna comunque sempre sciacquare accuratamente tutte le lenticchie citate sotto acqua corrente fredda prima di cucinarle. In questo modo, si elimineranno la polvere ed eventuali altre impurità. Ecco come cucinare le lenticchie senza ammollo godendo completamente delle loro proprietà nutritive e quali scegliere. Illustriamo adesso una ricetta che prevede l’uso di lenticchie rosse decorticate.

Come cucinare una zuppa di lenticchie egiziane

L’inverno sta giungendo al termine. Tuttavia, una zuppa di lenticchie rosse al posto del classico primo con la pasta è sempre piacevole da mangiare. Ecco come prepararla.

Ingredienti per 6 persone

200 g di lenticchie egiziane decorticate;

250 g di passata di pomodoro;

1 cipolla;

1 carota;

1 gambo di sedano

sale;

curry;

olio extravergine di oliva;

basilico, timo, santoreggia (facoltativo).

Procedimento

Lavare e tagliare tutte quante le verdure. Tritarle con l’aiuto di un coltello a lama liscia, usando un tagliere come supporto. Stufarle in una casseruola d’acciaio assieme ad un filo di olio extravergine di oliva.

Dopo aver lavato le lenticchie come prescritto, aggiungerle alle verdure. Aggiungere la passata di pomodoro e insaporire con curry e sale. Attendere 5 minuti, non dimenticando di mescolare a più riprese. Aggiungere l’acqua necessaria e portare a cottura i legumi. Lasciarli cuocere per il tempo necessario, almeno 10 minuti all’incirca. Servire la zuppa ancora calda, magari assieme ad un trito di erbe aromatiche.

