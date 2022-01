Cucinare è sicuramente una delle azioni che ripetiamo con più frequenza nel corso delle giornate.

Nutrirsi infatti è indispensabile e nel farlo cerchiamo anche di variare alternando diverse ricette.

Dunque, di consueto ci troviamo alle prese con i fornelli di casa nostra per preparare dei buoni manicaretti.

Spesso però potremmo avere poco tempo e dovremmo cercare soluzioni veloci senza rinunciare al gusto.

Ad esempio, cuocere i legumi secchi richiede un certo impegno oltre che qualche stratagemma per ammorbidirli.

Un modo per risparmiare tempo potrebbe essere utilizzare quelli già cotti che, se ben cucinati, appagheranno allo stesso modo il nostro palato. Vediamo quindi come cucinare le lenticchie in scatola già lessate per accompagnarle alla pasta.

Ingredienti

Le lenticchie sarebbero un’ottima scelta nutrizionale, perché ricche di proteine e di fibre. Grazie a queste ultime aumenterebbero il senso di sazietà e in più favorirebbero il transito intestinale.

Inoltre, conterrebbero anche antiossidanti.

Sarebbe bene però astenersi dal loro consumo in caso di gotta, perché ricche di purine e dunque non indicate per abbassare i livelli di acido urico.

Sarebbe consigliato poi non consumarne grandi quantità in caso di colite o altri problemi intestinali.

Per la ricetta ci serviranno, oltre a 250 g di lenticchie:

320 g di ditalini rigati;

1 gambo di sedano;

una carota;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

acqua;

150 g di pomodori pelati.

Come cucinare le lenticchie in scatola già lessate con la pasta per ottenere un cremosissimo primo piatto coi fiocchi

Scoliamo le lenticchie e sciacquiamole sotto l’acqua.

Prendiamo una pentola e irroriamola con l’olio.

Tritiamo il sedano e la carota e mettiamoli a soffriggere nella padella con lo spicchio di aglio.

Quando ben dorati, togliamo lo spicchio di aglio. Aggiungiamo allora le lenticchie e lasciamole insaporire un po’. Dopo di che, aggiungiamo i nostri pelati e facciamo cuocere, senza far addensare il sugo. Quando in parte saranno cotti i pelati, solleviamo la padella dal fuoco e facciamo raffreddare un attimo.

Aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua, avendo sollevato la padella eviteremo che il sugo schizzi sulla cucina.

Rimettiamo sul fuoco e facciamo cuocere a fiamma media, fino a portarla a ebollizione. Dovrà bollire per qualche minuto. Se dovesse asciugarsi, aggiungiamo ulteriore acqua, ma senza esagerare. Il soffritto e le lenticchie dovranno sfaldarsi, dovremmo ottenere quindi un condimento a metà tra denso e liquido. Saliamo.

Intanto mettiamo una pentola con l’acqua sul fuoco. Appena bollita vi caleremo la pasta e saleremo. Terminata la cottura delle lenticchie, spegneremo il fornello e procederemo a frullarle. Otterremo così un condimento super cremoso e vellutato.

Scoleremo poi la pasta e la condiremo con il nostro condimento.

Il risultato sarà un piatto di pasta davvero strepitoso e che piacerà anche ai bambini.

Lettura consigliata

Questa zuppa di ceci potrebbe abbassare colesterolo e trigliceridi ma anche essere una preziosa alleata per il cuore