Il Midye Dolma è un piatto turco che consiste in cozze ripiene. Le loro conchiglie sono raschiate con cura, lavate e disposte l’una accanto all’altra dopo essere state farcite con pinoli, pepe, sale, zucchero e uvetta secca. Questa farcitura è detta iç pilavı. In Turchia le cozze ripiene sono considerate un tradizionale cibo di strada. Non è un piatto consigliato in caso si debbano invitare ospiti. A meno ché non si decida di offrirlo come stuzzichino. Infatti, venti cozze ripiene alla turca bastano a malapena per quattro persone.

Come cucinare le cozze ripiene alla turca

Ingredienti per 15 persone

15 cozze grandi;

100 g di riso;

1 cipolla tritata;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

pinoli, uva passa, prezzemolo tritato, sale e pepe q.b.;

120 ml di acqua calda;

succo di un limone.

Procedimento

Prendere le cozze ancora crude e aprirle una ad una. Afferrare le due valve di ogni cozza e premerle l’una contro l’altra. Quindi prendere un coltello e porne la lama nella parte convessa posta all’apice della cozza. Premere fino ad aprirle. Conservarne il liquido. In questo modo si sarà creato lo spazio nel quale inserire la farcitura. Far appassire la cipolla con l’olio dopo averla lavata e triturata. Farla appassire significa farla cuocere in olio o in burro a fiamma bassa. In questo modo, si ammorbidirà senza prendere colore. Mettere in ammollo l’uva passa in acqua tiepida per un quarto d’ora. Strizzarla e metterla nella padella. Sciacquare pinoli e riso sotto acqua corrente fredda. Scolare e aggiungerli al tutto. Aggiungere la quantità desiderata di sale e pepe nella padella. Far cuocere fin quando il riso non assorbirà l’acqua. Il tempo impiegato dipenderà dalla qualità di riso scelta. Alcuni tipi di riso, infatti, tendono ad assorbire l’acqua più velocemente. Alla fine, far raffreddare il riso, insaporirlo col prezzemolo tritato e riempire le cozze. Richiuderle e disporle vicine in una singola padella. Versare l’acqua e il liquido delle cozze prima conservato. Quindi, coprire con carta da forno e disporvi sopra un piatto capovolto. Far cuocere a fuoco medio per un quarto d’ora. Al termine della cottura, aggiungere una spruzzata di succo di limone e servire. Buon appetito! Ecco, quindi, come cucinare le cozze ripiene alla turca.