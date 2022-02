Se siamo alla ricerca di un contorno ricco di gusto, economico e di facile preparazione, le cime di rapa sono un’ottima soluzione. Inoltre, sono anche di stagione in questo periodo e quindi sarà ancora più semplice trovare dei mazzetti freschi e profumati nei negozi di ortofrutta della nostra città.

Le cime di rapa sono ortaggi che fanno parte della famiglia delle crucifere, sono tipici della produzione agricola italiana. Una coltivazione che si sviluppa soprattutto nelle Regioni del sud Italia. In particolare, la Puglia produce circa un terzo dell’intero prodotto italiano con i suoi 3.500 ettari di coltivazione.

Le cime di rapa sono buone da sole, dopo una classica cottura in padella, con olio, aglio e peperoncino. Diventano, poi, superlative se amalgamate con altri ingredienti, come le patate, la salsiccia, le acciughe, oppure i fagioli.

Ed è proprio con i fagioli, per essere precisi dei fagioli borlotti, che realizzeremo la ricetta di oggi. Un piatto intriso di tradizione, di genuinità, di casa! Basterà servirlo con delle fette di pane raffermo per portare in tavola una prelibatezza di altri tempi. Dunque, ecco come cucinare le cime di rapa in padella in poche mosse.

Ingredienti

3 mazzetti di cime di rapa;

250 g di fagioli borlotti cotti;

2 spicchi d’aglio;

sale, olio extravergine, peperoncino.

Come cucinare le cime di rapa in padella, togliendo anche l’amaro, con un piatto della tradizione contadina buono e genuino. Procedimento

Bisognerà innanzitutto, pulire le cime di rapa, eliminando le foglie più esterne e le parti più dure. Lavarle bene sotto l’acqua corrente. Successivamente, bisognerà far sbollentarle in una pentola con acqua salata.

Le cime di rapa sono deliziose, ma di natura presentano anche un sapore piuttosto amarognolo. Cosa possiamo fare per addolcirne il gusto? Tra i vari escamotage della nonna, ne suggeriamo uno davvero semplice.

Subito dopo averli bollite, sarà il momento di eliminare anche l’amaro dalle cime di rapa. Secondo la tradizione, una volta scolate, bisognerà immergerle in acqua fredda e lasciarle per 10 – 15 minuti.

In questo modo, sembrerebbero perdere il sapore amarognolo. Inoltre, non perderanno quel colore verde intenso che le caratterizza.

A questo punto, bisognerà prendere una padella abbastanza capiente, scaldare l’olio, aggiungere gli spicchi d’aglio tagliati a metà e far rosolare per qualche minuto. Poi, aggiungere le rape e far stufare per altri 5 –6 minuti. Successivamente, unire anche i fagioli già cotti. Aggiungere un po’ di sale e una spolverata di peperoncino. Infine, servire caldi con un filo d’olio d’oliva “a crudo” e qualche fetta di pane raffermo.

