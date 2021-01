Le carote son un alimento ricco di nutrienti, contengono calcio, ferro, magnesio, beta carotene, vitamine A, B e C.

Sono molto apprezzate in tutto il mondo e ne esistono tante varietà.

Sono buone da mangiare, sia crude che cotte e con esse si possono preparare un gran numero di pietanze, sia dolci che salate.

In questo articolo, consigliamo come cucinare le carote per renderle buonissime e farle mangiare a tutti. Sono varie ricette gustose per tutti i palati!

Ecco come cucinare le carote per renderle buonissime e farle mangiare a tutti.

Pesto alle carote

Il pesto non è fatto solo con il basilico.

Un buon piatto di farfalle, con pesto di carote, è altrettanto buono.

Procedimento

Pelare le carote e tagliare a pezzetti.

Frullarle assieme ai gherigli di noci, tenendone qualcuno da parte per la guarnitura. Ridurre il tutto in purea e continuando a frullare aggiungere il sale, il parmigiano grattugiato e l’olio, poco per volta. Ricordare di tenere un po’ di acqua di cottura della pasta da parte, in modo da rendere il condimento ancora più cremoso.

Carbonara vegetariana

Per chi ama le verdure e mangiare leggero, la carbonara vegetariana è un ottima soluzione.

Procedimento

Fare rosolare in una padella la cipolla e l’olio. Aggiungere qualche cucchiaio di acqua e fare stufare per 5 minuti.

Pelare la carota, tagliarla a listarelle e versarla in padella facendola cuocere per 5 minuti.

Aggiungere i piselli e coprire con circa 200 ml di acqua e lasciare cuocere per quindici minuti, o fin quando le verdure saranno ben cotte e salare.

In una ciotola, sbattere le uova, con il pepe, il sale e il parmigiano. Scuotere la pasta al dente e saltarla in padella con le verdure, aggiungere le uova e cuocere fino a quando si sarà raggiunta la consistenza che si desidera.

Muffin alle carote e mandorle

Questa variante con le carote è molto buona e facile da preparare.

Ingredienti

a) 150 g. di carote;

b) 50 g. di mandorle pelate;

c) 90 g. di zucchero;

d) 125 g. di farina;

e) 50 ml di olio di semi di girasole;

f) limoni;

g) una bustina di cremor tartaro;

h) 2 uova.

Procedimento

Dopo aver pulito e lessato le carote, metterle nel mixer assieme alle mandorle e allo zucchero. Frullarle leggermente.

In un recipiente versare la farina, il cremor tartaro, aggiungere l’olio, le uova e la buccia grattugiata di un limone.

Amalgamare gli ingredienti ed aggiungere le carote lo zucchero e le mandorle.

Riscaldare il forno a 180 gradi.

Versare l’impasto per 3/4 nei pirottini sistemati precedentemente sulla teglia del forno, infornarli e cuocerli per 30 minuti. Ultimata la cottura, estrarli dal forno e farli raffreddare.