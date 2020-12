Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le banane, oltre a rivelarsi grandi alleate del nostro benessere, possono essere utilizzate in cucina per dar vita a sfiziose ricette tutto l’anno. In estate farcite di gelato e in inverno con torte di ogni tipo.

Infatti, tra le varie ricette in cui possono essere utilizzati questi frutti vanno incluse anche le torte. Il dolce proposto oggi è la torta di banane con noci, un dolce perfetto da assaporare durante la colazione grazie al suo profumo intenso e al suo gusto delicato.

Ecco, quindi, di seguito come cucinare le banane per dare vita a una torta perfetta da gustare in ogni momento della giornata.

Gli ingredienti

La ricetta per cinque o sei persone necessita di:

a) 200 grammi di farina per dolci;

b) 150 grammi di zucchero;

c) 80 grammi di olio evo;

d) quattro banane;

e) 90 grammi di latte intero;

f) 100 grammi di noci tritate;

g) una bustina di lievito per dolci.

Preparazione

La prima operazione da compiere riguarda le noci a cui, prima, bisognerà togliere il guscio. Dopo averle sgusciate andranno tritate.

Esistono due diverse modalità per tritare le noci: chi possiede un frullatore potrà utilizzarlo. Nel caso in cui non si abbia la disponibilità di un frullatore si potranno tritare le noci con un coltello su un tagliere. Facendo attenzione alle dita.

Successivamente, dopo aver preso una terrina, si sarà pronti per unire uova, latte e zucchero. Dopo aver cominciato a mescolare con una frusta elettrica bisognerà aggiungere molto lentamente la farina, il lievito e l’olio fino. Continuando a mescolare fino a quando il composto sarà omogeneo e senza grumi.

Dimenticando per un attimo il composto si dovranno prendere le banane che, dopo essere state tagliate a rondelle, andranno ridotte in purea con una forchetta.

Questa purea di banane andrà, a questo punto, unita agli altri ingredienti e amalgamata per bene con il resto. Dopo aver preso uno stampo, se possibile da plumcake, bisognerà oliarlo o imburrarlo prima di versarci dentro il composto.

Il tutto andrà messo a cuocere nel forno per circa un’ora a 150 gradi. Prima di estrarlo dal forno si consiglia di verificarne la cottura con uno stecchino.

Una volta cotto, andrà fatto raffreddare per una decina di minuti prima di essere servito. Questa torta alle banane sarà perfetta da gustare in ogni momento della giornata anche se, come detto, darà il meglio di sé durante la colazione.

Abbiamo visto, dunque, come cucinare le banane per dare vita a una torta perfetta da gustare in ogni momento della giornata.