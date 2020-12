Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La zucca è la protagonista delle cucine e delle tavole nella stagione autunno-inverno. Perfetta per essere utilizzata in gustosissime minestre dà il suo meglio abbinata alla pasta.

La pasta alla zucca è, infatti, una ricetta tipica della cucina mediterranea, specialmente del Sud Italia. La ricetta facile e veloce che si consiglierà oggi, infatti, arriva dalla tradizione napoletana.

Per questo piatto si consiglia di utilizzare una tipologia di zucca denominata “cocuzza”, varietà dall’aspetto allungato con un sapore meno forte. Mentre per la pasta sarà perfetta quella corta e bucata all’interno (ruote, penne). In molti utilizzano anche gli spaghetti spezzati o più tipologie di pasta insieme.

La particolarità di questo primo è la preparazione che ricorda quella di un risotto, la pasta cuocerà direttamente con la zucca. Ecco, quindi, di seguito, come cucinare la zucca per portare in tavola un delizioso primo piatto invernale ricco di gusto.

Gli ingredienti

Questo è l’elenco degli ingredienti necessari per quattro persone:

a) 300 grammi di pasta corta;

b) 600 grammi di zucca;

c) due spicchi di aglio;

d) olio evo;

e) prezzemolo, quanto basta;

f) pepe, quanto basta;

g) sale, quanto basta.

La preparazione

Prima di cominciare la preparazione si consiglia di lavare la zucca e di pesarla. Dopo questo passaggio dovranno essere rimossi i semi e la zucca andrà sbucciata attentamente.

Una volta rimossa la buccia, bisognerà tagliare la polpa della zucca in piccoli dadini.

A questo punto, sarà necessario cospargere di olio evo un tegame grande e aggiungere gli spicchi di aglio e i cubetti di zucca. Lasciare soffriggere il tutto, per circa due minuti, a fuoco moderato.

Intanto, spezzettare il prezzemolo con una mezzaluna, facendo attenzione alle dita. Una volta trascorsi i minuti, l’aglio andrà rimosso dalla pentola e bisognerà aggiungere un bicchiere d’acqua al tutto.

La zucca dovrà essere fatta bollire con il prezzemolo, a fuoco lento, per circa venti minuti, non dimenticando di mescolare e di aggiungere acqua, se necessario.

In un diverso pentolino fare bollire tre bicchieri d’acqua.

Per verificare la cottura della zucca si consiglia di spaccarne alcuni pezzi per vederne la consistenza.

Aggiungere, poi, un bicchiere di acqua bollente e la pasta, che andrà fatta cuocere, a fuoco medio, per circa dieci minuti.

A fine cottura, aggiungere il sale e il pepe, secondo il gusto personale. Ecco la zucca pronta per essere portata in tavola per un primo piatto invernale delizioso e ricco di gusto.

Abbiamo visto, dunque, come cucinare la zucca per portare in tavola un delizioso primo piatto invernale ricco di gusto. Per altre ricette con la zucca si consiglia di leggere questo articolo.