Come cucinare la sogliola per i bambini in 30 minuti con queste 2 facili preparazioni in padella che potrebbero sorprendere anche gli adulti

Alle volte potremmo avere poche idee su cosa preparare di appetitoso e goloso per i nostri bambini. In questi casi, magari, spulciamo il web alla ricerca di ricette veloci da realizzare in poco tempo, pur di portare in tavola qualcosa di gustoso. Ma spesso bastano pochi ingredienti per realizzare sorprendenti preparazioni, mixando sapori e bontà. Uno dei pesci più apprezzati dai bambini è la sogliola, amata soprattutto perché contiene poche spine. Pertanto, andremo a vedere come cucinare la sogliola per i bambini in 2 veloci ricette da realizzare in poco tempo.

Bestia nera

La verdura per alcuni bambini potrebbe rappresentare una vera e propria bestia nera. Spesso, in casi simili, fatichiamo a trovare accostamenti ideali per convincere i nostri piccoli ad assaggiarla. La sogliola, però, in una simile situazione, potrebbe venirci in aiuto. Infatti, grazie al gusto delicato della sua carne e a una varietà di ingredienti, possiamo realizzare appetitose ricette che potrebbero sbalordire anche gli adulti. Andiamo, dunque, a vedere gli ingredienti e la preparazione della prima ricetta:

8 sogliole;

80 g di burro;

60 g di panna da cucina;

100 g di nocciole tritate;

una mela annurca (o ½ mela);

100 g di spinaci;

sale q.b.

Preparazione

Puliamo e sbollentiamo gli spinaci in abbondante acqua per circa 5 minuti. Nel frattempo, puliamo la mela rimuovendo la buccia e il torsolo e tagliamola a dadini. Sciacquiamo le sogliole sotto il getto d’acqua corrente, asciughiamole e priviamole della testa. In una padella larga, sciogliamo il burro e adagiamo i filetti di sogliola spolverati con un pizzico di sale. Cuociamoli per circa 5 minuti in maniera uniforme su entrambi i lati. Versiamo in padella la mela, gli spinaci e la panna e proseguiamo la cottura per circa 5 minuti. Suddividiamo, quindi, le sogliole nei piatti e distribuiamo le nocciole tritate in maniera grossolana. Possiamo servire le sogliole in tavola accompagnandole con delle fette di pane leggermente tostate.

Come cucinare la sogliola per i bambini in 30 minuti con queste 2 facili preparazioni in padella che potrebbero sorprendere anche gli adulti

Andiamo, ora, a vedere gli ingredienti e la preparazione della seconda ricetta:

200 ml di besciamella;

6 filetti di sogliola;

300 g di funghi champignon;

70 g di broccoletti;

6 fette di prosciutto cotto;

2 cucchiai di succo di limone;

sale, prezzemolo, olio d’oliva q.b.

Per prima cosa, puliamo e sbollentiamo i broccoletti per circa 5 minuti in una pentola con abbondante acqua. Spolveriamo poi i filetti di sogliola con il prezzemolo tritato, disponiamo su di essi le fettine di prosciutto, qualche broccoletto e arrotoliamo i filetti su sé stessi. In una padella scaldiamo 4 cucchiai di olio d’oliva e versiamo i funghi affettati finemente, lasciandoli cuocere per 5 minuti. Tuffiamo in padella i filetti di sogliola e aggiustiamo di sale. Uniamo due cucchiai di succo di limone e proseguiamo la cottura per circa 5 minuti. Componiamo, quindi, il piatto. Serviamo la besciamella in una ciotolina su un piatto e a fianco i rotolini di sogliola con i funghi, cosparsi con foglie di prezzemolo.

Lettura consigliata

Non fritti, senza farina né uova, facili da preparare e golosi questi colorati dolci di Carnevale ideali anche per chi è a dieta