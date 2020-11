Come alternativa alla pasta, al pane, ed anche al riso, la quinoa spicca come cibo che è molto nutriente ed energizzante, e che può rappresentare pure la base per la preparazione di ricette gustose. Per esempio, ecco come cucinare la quinoa con le verdure per un piatto unico e sfizioso. Ma privilegiando sempre i prodotti di stagione come, per esempio, un mix di zucchine, di peperoni e di melenzane.

La prima cosa da fare è quella di lavare bene la quinoa in acqua corrente. Poi in una padella tostarla per qualche minuto nel burro fuso. Nel frattempo, si può procedere con la pulizia dei peperoni, delle zucchine e delle melenzane. In particolare, le melenzane si possono tagliare a cubetti, le zucchine a rondelle ed i peperoni a tocchetti.

In olio caldo con cipolla tagliata finemente a rosolare, è ora possibile mettere in padella i peperoni, le melenzane e le zucchine per circa 5 minuti di cottura. Sfumare il tutto con mezzo bicchiere di vino e, quando si sarà assorbito, spegnere la fiamma. Aggiustare il condimento di verdure con il sale e con il pepe quanto basta.

A parte, in una pentola, occorre invece cuocere la quinoa tostata interamente sommersa d’acqua. Quando l’acqua si sarà assorbita si può aggiungere il condimento di verdure e mescolare. La quinoa con le verdure, per un piatto unico e sfizioso, ora è pronta da servire facendo cadere su ogni piatto di portata abbondante prezzemolo tritato. E magari pure qualche cubetto di formaggio a pasta filata. In questo modo, come piatto unico, si porterà a tavola un mix di cibi molto digeribili, e ad alto potere nutritivo, che sono peraltro ricchi di fibre, di antiossidanti e di sali minerali.