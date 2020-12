Come cucinare kiwi e mele per un abbinamento perfettamente invernale

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I kiwi e le mele si confermano i frutti invernali per eccellenza, sono perfetti per essere semplicemente mangiati come frutto e per fare il carico di vitamine. Oltre a questo sono ottimi anche da abbinare per dare vita a molte ricette, tra cui le marmellate.

Quando si acquistano questi frutti molto spesso si eccede con il rischio di ritrovarsi con delle cassette piene di mele e kiwi da buttare nella spazzatura. Salvare questi frutti è possibile utilizzandoli in cucina per fare delle marmellate.

Infatti, quale migliore soluzione per trascorrere il tempo durante le feste se non cucinando? La marmellata di kiwi e mele è un abbinamento perfetto per chi ama questi frutti.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, l’elenco degli ingredienti necessari per realizzare circa cinque vasetti di marmellata:

a) 3 kg di mele mature;

b) 2 kg di kiwi maturi;

c) due limoni;

d) 1,5 kg di zucchero;

e) cannella in polvere.

Preparazione

Per preparare questa marmellata bisognerà, innanzitutto, lavare i kiwi, i limoni e le mele.

Dopo essere stati lavati i kiwi e le mele andranno sbucciati e tagliati in pezzettini mentre i limoni dovranno essere spremuti.

In una casseruola unire la frutta in pezzettini, il succo di limone, lo zucchero e la cannella. La scorza del limone andrà, poi, grattugiata e aggiunta al composto.

La marmellata dovrà essere cotta a fuoco lento, per circa un’ora/un’ora e mezza, sempre mescolando. Una volta terminata la cottura, la marmellata andrà travasata nei vasetti che andranno tenuti capovolti per permettere il formarsi del sottovuoto.

Sarebbe bene sterilizzare i vasetti prima di utilizzarli mettendoli in acqua da portare ad ebollizione.

Per una ulteriore sterilizzazione, una volta che i vasetti pieni si saranno raffreddati, bisognerà metterli in acqua fredda. Andranno fatti bollire per circa mezz’ora.

I vasetti andranno, poi, riposti in un luogo fresco e asciutto, dove potranno essere conservati fino a due anni

Prima di consumare la marmellata è sempre bene controllare l’eventuale presenza di muffe. Nel caso in cui fossero presenti delle muffe sarebbe meglio non mangiarla per evitare rischi alla salute.

Abbiamo visto, dunque, come cucinare kiwi e mele per un abbinamento perfettamente invernale.