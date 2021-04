La zucchina è una pianta che fa parte della famiglia Cucurbitaceae i cui frutti sono utilizzabili quando non sono maturi e contengono pochissime calorie. Infatti, su 100 grammi di zucchine le calorie calcolate sono appena 20.

Per questo motivo e per il fatto che sono veloci e facili da sono fra i piatti preferiti da preparare dato anche il loro sapore delicato. Sono soprattutto degli ottimi contorni con cui si può accompagnare sia il pesce che la carne.

Sono vari i modi con cui è possibile prepararle in cucina ma qui di seguito noi di ProiezionidiBorsa vogliamo approfondire un tipo di piatto. Ovvero come cucinare in modo unico delle perfette zucchine croccanti e gustose in padella senza che diventino molli anche se sembra impossibile.

Il problema principale è quello per cui solitamente quando le zucchine si mettono a friggere con l’aglio e l’olio, loro perdono l’acqua. Per questo diventano molle.

Cucinare le zucchine con il pan grattato

Partendo da questo presupposto, vediamo qui di seguito come cucinare in modo unico delle perfette zucchine croccanti e gustose in padella senza che diventino molli.

Si possono fare gratinate ma non al forno seguendo questo procedimento. Si prendono le zucchine e si tagliano a rondelle dello spessore di due massimo tre millimetri. Prendere poi una padella e riscaldare tre o quattro cucchiai di olio extravergine di oliva insieme ad uno spicchio d’aglio.

Per evitare il problema su menzionato bisogna, prima della cottura, spargere le zucchine con un po’ di sale. Questo impedirà loro di perdere acqua.

Fatto ciò, si possono versare le zucchine e a metà cottura, nel momento in cui cominciano ad essere dorate basta aggiungere un po’ di pan grattato. Piccola accortezza è quella di evitare che il pan grattato si bruci.

Mescolare sempre e mettere delle erbe aromatiche alla fine

Per far questo è sufficiente tenere la fiamma non troppo alta (mantenerla media) e mescolare continuamente. Tocco finale per rendere le nostre zucchine croccanti in padella ancora più saporite è quello di aggiungere un po’ di erbe aromatiche.

Un esempio possono essere il timo, la maggiorana o il basilico. Ecco quindi, come cucinare in modo unico delle perfette zucchine croccanti e gustose in padella senza che diventino molli.