Uno dei grandi piaceri della vita è sicuramente quello di mangiare, ma mangiare con gusto e in modo saporito.

Di certo sedersi a tavola e gustare ottime pietanze appaga il palato e soddisfa i peccati di gola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma inevitabilmente si incorrere nel rischio di mettere su chili in eccesso ed essere costretti poi a rinunciare alla buona cucina mettendosi a dieta.

In realtà, un’alimentazione sana ed equilibrata favorisce sicuramente il benessere generale dell’organismo ma non bisogna tralasciare però il metodo di cottura che ha un ruolo di fondamentale importanza per una cucina più leggera.

Infatti come cucinare in modo leggero senza perdere le sostanze nutritive esaltando profumi, gusti e sapori con questi sani metodi di cottura può essere di grande aiuto.

Nella preparazione dei cibi la cottura, se eseguita nei giusti tempi, è la fase più importante, per cucinare i diversi alimenti.

In padella, bolliti, fritti, al forno a legna, a gas, elettrico o al microonde, arrostiti o cotti a vapore, sono i metodi principali con cui cuocere i cibi.

Di certo la cottura a vapore è una tipologia che mantiene intatti i sapori e le sostanze nutritive.

Tuttavia esiste il metodo della vasocottura con pietanze più sane, gustose e saporite e tempi di cottura decisamente ridotti.

Come cucinare in modo leggero senza perdere le sostanze nutritive esaltando profumi, gusti e sapori

La vasocottura altro non è che una cottura in vaso degli alimenti.

Il cibo viene versato in appositi vasi chiusi ermeticamente a cui fa seguito una cottura a bagnomaria, nel microonde o nel forno.

Le pietanze così preparate prima di tutto mantengono intatti tutti i loro nutrienti, non necessitano di aggiunta di sale e grassi, riducendo al minimo i condimenti.

Sapori ed aromi verranno sprigionati all’apertura del vasetto.

All’interno del vasetto si andrà a creare un’alta umidità, che come avviene nella cottura al cartoccio, il cibo risulterà morbido e non asciutto.

I tempi di cottura si ridurranno notevolmente come avviene per la cottura a pressione.

Infatti per i vasetti da 300ml si prevede una cottura dai 4/5 minuti circa ai 12/13 minuti per i vasi maggiori di 1litro.

Comunque le cotture variano a seconda della potenza del forno a microonde e della grandezza dei vasi utilizzati.

Inoltre nel momento del raffreddamento la pietanza andrà sottovuoto garantendo in questo modo un tempo di conservazione molto più lungo rispetto ad una normale cottura.

Cottura che avvenendo anche in vasetti mono porzione, non solo risulterà facile e veloce, ma anche comoda in quanto le pietanze potranno essere servite direttamente a tavola con lo stesso vasetto di cottura.

I contenitori

Per la cottura è necessario utilizzare vasetti di varie forme e misure, a chiusura ermetica con guarnizioni e ganci appositi che possono essere introdotti anche nel microonde.

In commercio sono disponibili diversi marchi di vasetti facilmente reperibili.

Dunque una cottura veloce, dietetica e salutare, ma anche molto saporita e gustosa.

Molto comodo per chi ha poco tempo, infatti i cibi possono essere cotti in anticipo e conservati in frigo per qualche giorno.

Non esiste alimento o ricetta che non possa essere sottoposta a questo tipo di cottura.

Tortini, vellutate, parmigiane, carni, primi piatti, frutti di mare ed anche dolci, tutte da poter cuocere in vasocottura, davvero da provare.