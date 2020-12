Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È tempo di ricette visto che si sta passando molto tempo in casa. E bisogna sperimentare il più possibile in cucina per essere sicuri di servire dei piatti innovativi e creativi. Per esempio, servire a tavola un secondo gustoso e sorprendente lascerà davvero tutti a bocca aperta. Ma, al tempo stesso, c’è chi ci tiene anche alla linea. E uno dei cibi migliori per la cena per rimanere in forma è proprio il pollo. Ma bisogna pensare a dei modi per renderlo più saporito. E noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo uno a portata di mano. Infatti, ecco come cucinare il pollo per renderlo sempre gustoso con l’aggiunta di un semplice ingrediente! In questo caso il segreto è l’avocado!

Gli ingredienti necessari per un piatto gourmet

Per realizzare il pollo all’avocado, serviranno:

4 fette di pollo da 200 gr l’una

1 avocado

30 gr di peperone rosso

30 gr d peperone verde

sale

olio di oliva

tabasco

scorza di 1 limone

acqua

Come preparare questo delizioso pollo con avocado

Per prima cosa, bisognerà mettere le fette di pollo in una ciotola con dell’olio, due cucchiaini di tabasco e un po’ di sale. Dopo aver massaggiato e aver fatto amalgamare gli ingredienti con le mani, bisognerà coprire il tutto con della pellicola e lasciar marinare per circa 50 minuti. Ora è il momento di pensare all’ingrediente segreto: l’avocado. Bisognerà tagliarlo a metà, togliendo il nocciolo, e unirlo in un mixer con 60 gr di peperone (rosso e verde) a pezzi e della scorza grattugiata di limone. Andranno aggiunti inoltre una cipolla tagliata, sale, olio di oliva, due cucchiaini di tabasco e 20 ml di acqua. Bisognerà tenere il mixer avviato fino a che il composto non sarà abbastanza omogeneo. Ora, si dovranno far cuocere le fette di pollo per 5 minuti, per poi tagliarlo a piccole strisce e ricoprirlo della crema appena realizzata. Et voilà!

Ecco come cucinare il pollo per renderlo sempre gustoso con l’aggiunta di un semplice ingrediente! L’avocado renderà il piatto magico!

Approfondimento

