Quando pensiamo di preparare il pollo per un pranzo o una cena last minute, non per forza dobbiamo comprare le solite fettine di petto.

Nei banconi della macelleria, infatti, c’è tanta scelta di taglio per quella che è una delle carni bianche più consumate.

Per esempio, possiamo imbatterci nei fusi e nelle sovracosce, che sono tra le parti più morbide e succose.

Ma come cucinare il pollo a pezzi tenero dentro e croccante fuori, per creare una pietanza da favola e gustosa da leccarsi il piatto?

In questo articolo scopriremo proprio una ricetta semplicissima da non lasciarsi scappare e appuntare al volo nel proprio ricettario.

Ingredienti

Per 4 persone:

1 chilo di pollo tra fusi e sovracosce;

4 pizzichi di sale;

mezzo cucchiaino d’origano;

mezzo cucchiaino di timo;

un rametto di rosmarino fresco;

peperoncino o pepe nero quanto basta;

due spicchi d’aglio;

6-7 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

mezzo bicchiere di vino bianco secco.

Come cucinare il pollo a pezzi in padella in modo sfizioso con una ricetta veloce per un secondo piatto saporito

La prima cosa da fare è controllare che tutti i vari pezzi di pollo siano perfettamente puliti.

Se ci fossero residui di piume o peli, dovremmo eliminarli passandoli sulla fiamma del fornello e poi staccandoli a mano o tagliandoli con un coltello.

In questo passaggio dobbiamo procedere con prudenza per evitare di bruciare la pelle o addirittura la carne.

Dopo dobbiamo massaggiare fusi e sovracosce con il sale, spalmandolo per bene e facendolo andare anche sotto la pelle.

A questo punto ci servirà una ciotola capiente dove creeremo il brodino per la marinatura.

Al suo interno versiamo l’olio e il vino e uniamo l’aglio pelato diviso a metà e tutte le altre spezie.

Mescoliamo con una forchetta facendo un leggero battuto e aggiungiamo il pollo, rigirandolo con le mani per qualche minuto.

Poi facciamo riposare per 20 minuti a temperatura ambiente oppure, se avessimo più tempo a disposizione, per 1 ora in frigo coprendo con pellicola.

La cottura

Trascorso questo periodo di tempo, mettiamo a scaldare una padella dai bordi alti a fuoco dolce e aggiungiamo i vari pezzi uno alla volta.

Facciamo arrostire per circa 2 minuti a lato e dopo incorporiamo il sughetto di marinatura.

Mescoliamo per bene e facciamo cuocere per 30 minuti a fiamma bassa e con coperchio, rigirando di tanto in tanto.

Infine, scoperchiamo, alziamo leggermente la fiamma e facciamo rosolare per altri 2 minuti a lato.

