Il pesce è un alimento non sempre amato e a volte molti lo scartano perché sembra difficile da cucinare.

In realtà possiamo prepararlo in tanti modi e maniere differenti. A partire dalla cottura che potrà essere al forno, in padella, alla brace, sulla grigia e in alcuni casi anche al microonde.

Il metodo più veloce e di facile esecuzione è la cottura in padella. Tuttavia, vanno fatti dei piccoli accorgimenti per avere una cottura perfetta ed evitare che il pesce si attacchi alla padella o addirittura bruci.

Come cucinare il pesce fresco e congelato in padella senza farlo attaccare e in modo semplice e veloce

La cottura in padella può avvenire in materiali come alluminio, rame e ferro e in padelle antiaderenti. In più, quasi tutte le tipologie di pesce sono adatte a questa cottura, dall’orata al branzino, ma anche il merluzzo, il nasello, il tonno o lo sgombro.

Il primo trucchetto per cuocere il pesce in padella riguarda proprio la padella stessa. Questa dovrà aver raggiunto una temperatura alta prima di adagiarvi il pesce all’interno. Successivamente abbassare leggermente la fiamma.

Prima di aggiungere il pesce, ungere leggermente la padella con un filo d’olio o una noce di burro chiarificato, per poi terminare la cottura con l’aggiunta del coperchio.

Il pesce va poi posizionato in padella, dalla parte della pelle. Questo permetterà anche la creazione di una gustosa crosticina.

Un errore da non commettere è quello di salare l’alimento subito. Aggiungere il sale solo a metà cottura per evitare che si attacchi alla padella.

Come scongelare e cucinare questo cibo prelibato

Per quanto riguarda invece il pesce congelato, non c’è sempre bisogno di scongelarlo. Infatti se decidiamo di cucinarlo al forno, possiamo direttamente metterlo sulla teglia del forno da congelato e procedere alla cottura in forno preriscaldato.

Lo stesso procedimento va fatto se decidiamo di cucinare il pesce alla griglia o nel microonde.

Se invece decidiamo di scongelarlo, è importante seguire delle piccole regole per evitare che il pesce possa perdere le proprietà organolettiche o che si contamini.

In primis, si consiglia di lasciare scongelare il pesce in frigorifero e mai all’aperto, meglio se chiuso ermeticamente in un contenitore o in un sacchetto per evitare contaminazioni. Sarà perfettamente scongelato quando sia la testa che le carni saranno morbide al tatto.

Ecco, dunque, qualche trucchetto per cucinare il pesce fresco e congelato in padella e senza farlo attaccare.

Segreti anti aderenti

Un segreto per evitare di far attaccare il cibo in padella è quello di versare un filo d’olio sul fondo della padella e appena caldo aggiungere uno spruzzo di aceto. Durante questo gesto è importante mantenere la fiamma bassa affinché l’aceto evapori completamente. Questa tecnica aiuta a sigillare i materiali, impedendo agli alimenti di attaccarsi alle superfici.

