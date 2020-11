Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mangiare il pesce 2-3 volte a settimana è in genere una scelta alimentare che è consigliata dai nutrizionisti. Perché la carne di mare è ricca di proteine nobili e, tra l’altro, pure di acidi grassi essenziali come gli omega-3. Ecco allora come cucinare il merluzzo con queste 3 ricette tipiche e appetitose. Dal merluzzo alla livornese a quello alla ligure, e passando per la ricetta del merluzzo alla marinara.

Il merluzzo alla livornese: si tratta di un piatto che è tipico della tradizione culinaria toscana. Con i filetti di merluzzo che, a fiamma bassa, vengono cotti in padella in un soffritto di aglio e di olio extravergine di oliva. Con l’aggiunta di capperi, olive nere, salsa di pomodoro o pomodorini, e prezzemolo. Ed il tutto andando a sfumare a fine cottura con il vino bianco, ed aggiustando con il sale e pepe quanto basta.

Il merluzzo alla ligure: come per il merluzzo cucinato alla livornese, pure per questa ricetta tipica regionale per il pesce ci sono i pomodorini e le olive nere. Ma al posto dei capperi ci sono le zucchine che, tagliate a fettine, vanno aggiunte in padella insieme ai pomodorini dopo aver fatto rosolare il merluzzo in un soffritto di olio extravergine e di trito di aglio e di prezzemolo. Pure in questo caso il merluzzo alla ligure deve essere sfumato in padella a fine cottura con un po’ di vino bianco.

Il merluzzo alla marinara: si tratta di una variante del merluzzo cucinato alla livornese. Al posto dei pomodorini o della passata di pomodoro, infatti, si utilizzano i pomodori pelati. Ma ci sono sempre i capperi e le olive nere con l’aggiunta di peperoncino al posto del pepe. E poi si servono a tavola i filetti di merluzzo caldi con un’abbondante spolverata di prezzemolo tritato.