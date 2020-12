Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il filetto di maiale ripieno di prugne è una ricetta autunnale semplice e veloce. Se si vuole portare in tavola un secondo diverso dai soliti arrosti o brasati questa ricetta si dimostrerà un’idea perfettamente alternativa. Come cucinare il filetto di maiale con prugne, un secondo gustoso che lascerà tutti a bocca aperta.

Non è necessario essere dei maghi ai fornelli per realizzare questo piatto. Si tratta di una ricetta facile e veloce da preparare che non prevede l’utilizzo di particolari utensili.

Gli ingredienti

Le dosi qui indicate varranno per sei persone.

Dal macellaio di fiducia si dovranno acquistare 700 g di filetto di maiale, del rosmarino, uno spicchio d’aglio e dell’alloro. Andranno poi reperiti 200 grammi di prugne denocciolate e del vino bianco.

La preparazione

Prima di iniziare la lavorazione del filetto sarà necessario bucarlo con un coltello. Dopo averlo bucato andranno inserite al suo interno 100 grammi di prugne denocciolate con aggiunta di rosmarino e uno spicchio d’aglio. Prendere, poi, le prugne rimaste e immergerle in acqua tiepida per alcuni minuti.

Il filetto di maiale andrà, a questo punto, legato con dello spago da cucina. Prima di metterlo a rosolare in una pentola con rosmarino e tre cucchiai d’olio extravergine di oliva va aggiunto l’alloro.

Dopo avere condito con sale e pepe, bisognerà versare nella padella il bicchiere di vino bianco. Si dovrà aspettare che il vino evapori e proseguire la cottura per circa quaranta minuti. Importante ricordarsi di tenere sempre il fuoco basso.

Andranno, poi, aggiunte le prugne che erano state messe in acqua tiepida. Prima di toglierlo dal fuoco è bene bucarlo con una forchetta per valutarne la cottura.

Nel caso in cui dovesse ancora uscire del liquido rosato è meglio proseguire la cottura per circa dieci minuti.

Dopo aver tolto la carne dal fuoco, e averla adagiata in un piatto di portata, bisognerà recuperare il liquido rimasto nella padella. Da ultimo il filetto andrà tagliato in fette e tenuto coperto per mantenerne il calore.

Ecco come cucinare il filetto di maiale con prugne, un secondo gustoso che lascerà tutti a bocca aperta. Un secondo piatto perfetto per gli amanti dell’agrodolce.