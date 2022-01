Preparare e consumare la verdura di stagione è conveniente per tutta una serie di ragioni. Scegliendo prodotti di stagione, innanzitutto, è più semplice consumare materie prime fresche e ricche di gusto. Il prezzo degli alimenti fuori stagione, poi, è spesso più alto proprio per la difficile reperibilità del prodotto. Quanto incide anche il gusto di frutta e verdure fresche?

Tra i protagonisti indiscussi di questa stagione figura sicuramente il cavolfiore. Quindi, ecco come cucinare il cavolfiore senza lessarlo e senza cattivo odore, non in padella ma al forno con dell’ottima besciamella cremosa.

Cosa bisogna procurarsi per 4 porzioni

un cavolfiore bianco di media grandezza;

50 grammi di burro;

50 grammi di farina;

500 millilitri di latte;

noce moscata a piacere;

200 grammi di grana padano grattugiato;

2 cucchiai di pan grattato;

sale q.b.;

pepe q.b.;

qualche giro d’olio d’oliva.

I primi passaggi indispensabili

La fase di pulizia del cavolfiore è importantissima e prevede la rimozione delle foglie esterne del cavolfiore e il taglio delle cimette. Sembra preferibile mettere a bagno le cime in acqua, un cucchiaio di bicarbonato e 2 cucchiai di aceto. Lavarle, poi, sotto l’acqua corrente e fresca e metterle da parte.

Questo è il momento di preparare la besciamella, unendo burro e farina e, dopo la loro completa amalgama, anche il latte. Cuocere tutto a fuoco dolce e, una volta raggiunta la consistenza desiderata, spegnere il fuoco e salare a piacere. Aggiungere anche la noce moscata.

Questa ricetta non prevede la fase di bollitura delle cime di cavolfiore, per cui non servirà sbollentarle. Il trucco per ottenerle comunque morbide è tuffarle nella besciamella ancora calda.

Ecco come cucinare il cavolfiore senza lessarlo e senza cattivo odore non in padella ma al forno con dell’ottima besciamella

Sarà proprio la besciamella calda a intenerire le cime del cavolfiore prima della sua successiva gratinatura in forno. Quindi, aggiungere a besciamella e cavolfiore anche il formaggio grattugiato e il pepe e mescolare bene.

Oliare una teglia e versare dentro il tutto. Poi, livellare accuratamente la superficie. Se necessario, aggiungere qualche giro d’olio e altro formaggio. Spolverare sopra il pangrattato e cuocere per 40 minuti a 180 gradi.

Per verificare la cottura basterà trafiggere il cavolfiore con i lembi di una forchetta e verificare che non faccia troppa resistenza. Ecco pronto un contorno furbo e da veri chef.

