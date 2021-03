I semi di zucca sono un alimento sano e nutriente, non hanno un costo proibitivo e sono facilmente reperibili. Adatti da mangiare anche in periodi di dieta, sono un alimento versatile che si adatta a vari tipi di esigenze alimentari.

I semi di zucca sono un alimento che generalmente viene consumato crudo ma esiste un metodo di cottura che li rende ancora più gustosi.

Ingredienti

Semi di zucca;

sale q.b.

Come cucinare i semi di zucca? Ecco i semi di zucca tostati. Preparazione

Estrarre i semi dalla zucca eliminando i filamenti. Una volta estratti, mettere i semi dentro una ciotola piena di acqua. Lasciarli a bagno per pochi minuti, dopo di che pulirli manualmente uno a uno. Dopo averli idratati e puliti accuratamente, mettere i semi dentro uno scolapasta e farli sgocciolare fino a eliminare tutta l’acqua. Una volta sgocciolati, prendere un panno e stenderlo su un piano. A questo punto prendere dei piccoli pugnetti di semi e asciugarli bene, stendendoli sullo strofinaccio. Continuare il processo fino alla fine. Dopo averli asciugati prendere un po’ di sale, aggiungerlo ai semi e mescolare fin quando non si sarà attaccato a quest’ultimi in maniera omogenea.

Una volta salati prendere i semi e posizionarli sul piatto ovale del microonde senza che si sovrappongano. Una volta posizionati correttamente accendere il microonde e farli tostare per 3 minuti. A metà cottura spegnere il microonde, rimescolare i semi e inserirli nuovamente fino al compimento del tempo di cottura. Finita la cottura, togliere i semi dal microonde e lasciare raffreddare per un paio di minuti.

Il tempo di preparazione totale è di 5 minuti, la difficoltà molto bassa e il prezzo economico.

Come cucinare i semi di zucca in forno?

Nessun problema. I semi possono essere tostati anche in forno statico per un tempo di 30 minuti. Se non si gradisce sale o non lo si può mangiare per motivi di salute, saranno gustosi anche senza di esso.