In una società che si destreggia tra le peripezie quotidiane, la cucina non è certo una priorità. Per quanto il cibo sia tra le immense meraviglie del mondo, oltre che un sostentamento fondamentale per l’uomo. E se da un lato le tendenze degli ultimi anni ci vogliono attenti agli alimenti, al sano e al genuino, dall’altro il tempo per dedicarsi alla ricerca di cibi, cosiddetti a “Km zero” scarseggia sempre di più. I minuti si riducono così tanto che, in qualche occasione, si opta per far arrivare la spesa direttamente a casa.

Senza contare l’ultima sfortunata vicenda che ha colpito tutti, ovvero l’avvento del coronavirus che ha bloccato non solo i consumatori ma anche gli stessi produttori.

Come cucinare i piselli surgelati per renderli buoni come quelli appena raccolti

Per i motivi citati sopra, l’abitudine che si è diffusa è quella di acquistare prodotti surgelati e utilizzarli all’occorrenza e ad arricchire le famose “scorte” ci pensano anche i piselli. In particolare quelli surgelati che, normalmente, dovrebbero garantire intatte tutte le proprietà nutritive. Inoltre, sono subito pronti per essere cotti in men che non si dica. Ma come cucinare i piselli surgelati per renderli buoni come quelli appena raccolti?

Ecco qualche piccolo consiglio

Bisogna ricordare che la cottura dei piselli surgelati è breve massimo 7-8 minuti. Cuocerli troppo gli farà perdere le proprietà nutritive.

Il metodo più veloce e anche quello più classico è costituito dalla cottura in padella.

Se si opta per la bollitura, invece, è consigliato utilizzare poca acqua in un pentolino ed inoltre non cuocere i piselli oltre i 5 minuti.

Infine, se ti utilizza il microonde sarà opportuno cuocere i piselli surgelati con sufficiente acqua e impostare una potenza di circa 800 W per una cottura di 5 minuti.

