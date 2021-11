Il fungo è una delle prelibatezze autunnali per eccellenza. Andare a raccoglierli non è così semplice come per le castagne. Bisogna avere esperienza e competenza per riconoscere quelli buoni da quelli non commestibili o addirittura velenosi. Il sottobosco è pieno di varietà diverse, i buoni ricercatori le sanno individuare già al primo sguardo. Se non lo si è, meglio lasciar perdere e comprarli al supermercato o al mercato.

Certo, non c’è la stessa ebbrezza, né la stessa soddisfazione. Oltre ovviamente a un costo economico che, per le varietà più pregiate, a volte è davvero importante. È il caso del porcino, tra i più prelibati e deliziosi. Sono importantissime fonti di fibre, contengono pochi grassi e sono costituiti per il 90% circa da acqua. Bisogna fare attenzione nel consumo, perché non è un fungo esattamente per tutti. Chi soffre di alcune patologie, al fegato, all’apparato respiratorio e ai reni, per esempio, non dovrebbe mangiarli. O comunque, prima di farlo, sarebbe meglio consultare il proprio medico.

Come cucinare i funghi rendendoli croccanti e squisiti in pochissimi minuti

Per i più fortunati, che non hanno questo tipo di patologie e che possono togliersi qualche sfizio a tavola, oggi suggeriamo una ricetta davvero squisita. Utilizzeremo il porcino, perché è il fungo più prelibato, ma nulla ci vieta di adoperane altre tipologie. Un piatto da mangiare saltuariamente, perché ha un apporto calorico abbastanza importante, seppure a base di funghi. Questo perché li impaneremo e li friggeremo. Andiamo a leggere gli ingredienti:

6 funghi porcini;

farina;

100 grammi di pane grattugiato;

1 uovo;

olio per friggere;

sale.

Preparazione

Abbiamo già visto come pulire i funghi perfettamente e senza rovinarli, quindi andremo a utilizzare un coltellino per raschiarli. Con uno spazzolino, poi, completeremo l’opera. Successivamente andremo alla fase del taglio. Innanzitutto dividiamo la cappella dal gambo, poi li affetteremo con uno spessore di poco superiore al mezzo centimetro. Non devono essere troppo sottili. Su tre piatti differenti disporremo la farina, l’uovo sbattuto e il pane grattugiato.

Intanto, mettiamo a scaldare l’olio. Preferibile, per la frittura, quello di semi di girasole. Possibilmente in abbondante quantità. Meglio dotarsi di una padella antiaderente e con bordi alti, per garantire una miglior frittura, senza sporcare moltissimo la cucina. A questo punto, passiamo i funghi prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pane, prima di disporli nella padella. Girarli ogni due minuti circa, fino a quando non saranno dorati.

Come cucinare i funghi rendendoli croccanti e squisiti in pochissimi minuti per la gioia delle nostre papille gustative. Togliere dal fuoco e lasciarli un minuto su carta assorbente, prima di salare e servire in tavola. Un piatto veloce, semplice e gustoso per occasioni davvero speciali. Da proporre come antipasto o come secondo a sé stante.

