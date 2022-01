Quando si parla di contorni spesso gli addetti alla cucina della famiglia si mettono le mani tra i capelli. Infatti, è difficile trovare ricette originali con i prodotti stagionali e scartare le solite insalate, verdure ripassate in padella o patate al forno.

Il finocchio, per esempio, incappa spesso in questo triste destino.

È un buon contorno ma generalmente lo portiamo in tavola sempre nella stessa maniera e cioè fatto all’insalata.

In realtà, c’è un altro modo per cucinarlo e cioè gratinato al forno. Tuttavia, questo metodo di cottura tendiamo a scartarlo perché associato alla classica visione di fettine di finocchio immerse nella besciamella.

Una golosità senza ombra di dubbio ma anche un vero e proprio attentato a quella dieta che stiamo cercando di fare per rimanere in linea.

Questo articolo, però, potrebbe rappresentare una svolta perché scopriremo quella ricetta da consultare ogni volta che abbiano desiderio di finocchi gratinati al forno ma senza neanche un goccio di besciamella.

Ingredienti

2 finocchi;

una cipolla rossa o bianca;

150-180 grammi di funghi Champignon freschi;

sale quanto basta;

pepe quanto basta;

prezzemolo fresco o in polvere, maggiorana e timo;

2 cucchiai di pangrattato;

1 cucchiaio di pecorino grattugiato;

olio extravergine d’oliva quanto basta.

Come cucinare i finocchi gratinati al forno senza besciamella per un croccante contorno golosissimo che amerà tutta la famiglia

Il procedimento di questa deliziosa ricetta è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è pulire i finocchi, i funghi e la cipolla. Per i primi basta eliminare il ciuffo superiore, la parte inferiore e le foglie esterne, sciacquare, far scolare per bene e tagliare a fettine sottili. I funghi, invece, non dobbiamo lavarli ma solo pulirli con un panno per eliminare la terra, tagliare l’estremità inferiore del gambo e affettarli sempre sottilmente. Poi, peliamo la cipolla e tagliamola nello stesso modo.

Mettiamo questi ingredienti all’interno di una ciotola e aggiungiamo il sale, il prezzemolo fresco tritato, la maggiora e il timo. Mescoliamo qualche secondo per far amalgamare i vari prodotti tra di loro e facciamoli riposare insieme per farli insaporire.

Nel frattempo, condiamo il pangrattato aggiungendo il pecorino e un pizzico di pepe. A questo punto, foderiamo una teglia con della carta forno e versiamo all’interno i finocchi con i funghi e le cipolle e l’olio di macerazione.

Infine, cospargiamo con il nostro pangrattato insaporito, pressiamo bene con le mani per farlo aderire e inforniamo a 180 gradi per 25-30 minuti.

Quindi, ecco come cucinare i finocchi gratinati al forno senza besciamella per un croccante contorno golosissimo che amerà tutta la famiglia.

Un consiglio da chef

Per ottenere una “croccantezza extra” potremmo aggiungere ulteriori 5 minuti al tempo di cottura previsto attivando solamente il grill. Prima di quest’ultima fase, però, tiriamo fuori la teglia dal forno e aggiungiamo un po’ d’olio in superfice.

Approfondimento

