In estate le persone sono sempre alla ricerca di qualche sfiziosa ricetta, a patto che sia semplice e che non porti via troppo tempo. Con il grande caldo è bello stare in compagnia, ma è meno bello cucinare vicino ai fornelli, vicino al forno e aumentare così il calore della stanza. Allora, oltre a preparare dei piatti freschi ed estivi, è il caso di pensare anche a qualche secondo piatto molto veloce e semplice da preparare.

A questo proposito c’è un piatto molto indicato come secondo e come veloce da preparare, che contiene del pesce, un ottimo alimento prezioso per la salute. La ricetta da scoprire è: filetti di platessa al limone. La platessa è un pesce molto apprezzato in cucina perché è leggero e perché non presenta lische al suo interno.

La platessa è un pesce oceanico che per il nostro organismo ricopre un ruolo fondamentale. È ricca di nutrienti, possiede vitamine del gruppo B, vitamina D, può dare molto iodio e minerali, soprattutto ferro. Inoltre, è preziosissima per gli omega 3. Ma ecco come cucinare i filetti di platessa al limone per 4 persone.

Come cucinare i filetti di platessa al limone per un ottimo secondo piatto

Gli ingredienti necessari per questa ricetta per 4 persone sono:

4 filetti di platessa

1 limone

½ bicchiere di vino bianco

30 g di burro

Farina

Prezzemolo

Sale

Pepe

Preparare il succo di limone spremendolo dal frutto e tritare il prezzemolo. Tenere da parte e procedere con il trattare la platessa. Lavare per bene i filetti di platessa e asciugarli tamponandoli con carta assorbente. Metterli in una ciotola con della farina e infarinarli da un lato e dall’altro.

A questo punto prendere una padella e far sciogliere al suo interno il burro prima di mettere i filetti e cuocerli per poco sia da un lato che dall’altro. Sfumare con il vino bianco e mettere sale e pepe a piacimento. Mettere da parte i filetti e, nella stessa padella, mettere il succo di limone con il prezzemolo per farlo addensare con il burro ancora presente.

Infine, basterà condire i filetti con la salsa preparata e servire subito in tavola il piatto caldo. Familiari e ospiti chiederanno informazioni sul cucinare questi filetti allo stesso modo, leggeri e buonissimi per una cena estiva in compagnia.

