Il passaggio fondamentale per la riuscita delle ricette a base di questi molluschi è l’acquisto di ottima materia prima. I calamari, infatti, hanno la tendenza a diventare molto gommosi e immangiabili se non sono super freschi. Per limitare il rischio bisognerà scegliere dei calamari di ottima qualità e prediligere il più possibile le cotture veloci.

Per cottura veloce si intende non più di cinque minuti in padella e non oltre i quindici minuti se fatti al forno. I calamari sono ideali per portare in tavola un piatto delizioso se non si ha molto tempo da dedicare alla cucina.

Ecco, di seguito, come cucinare i calamari per un secondo piatto leggero, gustoso e velocissimo da preparare.

Gli ingredienti

L’elenco degli ingredienti occorrenti per cinque persone:

a) 450 grammi di calamari freschi;

b) uno spicchio d’aglio;

c) due limoni;

d) olio evo;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta.

La preparazione in padella

Prima di accingersi alla preparazione dei calamari sarà importante dedicare qualche minuto alla loro pulizia. Bisogna eliminare la testa, pulire la sacca interna e togliere la pelle esterna.

Una volta svolte queste operazione i molluschi andranno lavati sotto acqua fredda per alcuni minuti, fino a quando risulteranno puliti. Nel caso in cui non si abbia né voglia, né tempo di cimentarsi nella pulizia dei calamari si potranno acquistare in pescheria già puliti. Il prezzo sarà, ovviamente, superiore ma si risparmierà qualche minuto.

Dimenticando momentaneamente i calamari bisognerà occuparsi di lavare i limoni dal momento che verranno utilizzati sia scorza esterna che succo. I limoni andranno spremuti e la scorza andrà grattugiata con una grattugia apposita, facendo attenzione a non grattugiare anche la parte bianca.

Tornando ai calamari bisognerà suddividerli in anelli dello spessore di circa 2 cm l’uno.

Dopo aver scaldato dell’olio evo e uno spicchio d’aglio in una padella antiaderente mettere a cuocere i calamari aggiungendo pepe e sale. Aggiungere il succo di limone e la scorza durante la cottura e proseguire fino a quando non saranno completamente cotti.

Per evitare che si trasformino in gomma, però, sarebbe meglio non superare i cinque minuti di cottura.

La preparazione in forno

Per una ricetta ancora più leggera si possono fare cuocere i calamari nel forno.

La passaggi sono i medesimi, dopo aver tagliato i calamari in anelli bisognerà condirli con olio, aglio, sale e pepe. Infornare per quindici minuti a 180 gradi.

Questo secondo piatto leggero, gustoso e velocissimo da preparare potrà essere conservato in vaschette di plastica chiuse ermeticamente in frigorifero per circa due giorni.

Abbiamo visto, dunque, come cucinare i calamari per un secondo piatto leggero, gustoso e velocissimo da preparare.