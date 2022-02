I broccoli sono ortaggi invernali molto amati anche dai bambini. Si tratta di crucifere parenti strette dei cavolfiori ma anche dei cavoli.

Ricchi di proprietà benefiche per l’organismo apportano solamente 34 calorie per 10 grammi. Per quanto riguarda le proprietà sono ortaggi ricchi di vitamine A-K-C oltre che di fosforo, potassio, sodio e magnesio.

Il periodo invernale è perfetto per fare il pieno di broccoli cucinati in modi molto vari. Dei broccoli ma anche dei cavolfiori, poi, si potranno cucinare anche le foglie esterne. Ottime da utilizzare tagliate a strisce in minestre e minestroni.

Infatti potranno essere fatti scaldare in padella, consumati bolliti o trasformati in condimento per la pasta. La ricetta delle linguine con i broccoli, infatti, è apprezzata da molte persone.

Oggi si andrà a vedere una ricetta che avrà come protagonisti i broccoli abbinati alla mozzarella e alla scamorza.

Due formaggi che renderanno questo piatto ancora più gustoso e amato dagli adulti ma anche dai bambini. Ecco, quindi, come cucinare i broccoli bolliti in modo veloce e sfizioso.

Ingredienti:

500 grammi di broccoli;

150 grammi di mozzarella;

150 grammi di scamorza;

olio Evo, quanto basta;

formaggio grattugiato, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Come cucinare i broccoli bolliti in modo veloce e sfizioso non in padella ma al forno

Prendere i broccoli, lavarli accuratamente e mettere da parte le foglie esterne prima di lessarli.

Una volta lessati potranno essere sistemati in una ciotola capiente nella quale si potranno condire con olio, sale e pepe.

A questo punto tagliare a pezzettini la mozzarella e la scamorza su un tagliere.

Preriscaldare il forno a 160 gradi e, nel frattempo, prendere una teglia e cospargerla di olio extravergine di oliva.

In alternativa si potrà ricoprire con della carta da forno che permetterà di limitare l’utilizzo di olio.

Sistemare all’interno della teglia i broccoli, la mozzarella e la scamorza aggiungendo, poi, una spolverata di formaggio grattugiato.

A questo punto infilarli in forno, saranno pronti in circa un quarto d’ora. Ci renderemo conto che è tempo di spegnere il forno una volta che i formaggi appariranno completamente fusi.

Una volta pronti potranno essere serviti in tavola e consumati ben caldi.

Conservare i broccoli con formaggi è semplice, sarà sufficiente sistemarli in frigorifero all’interno di un contenitore.

Si consiglia di consumarli nel giro di un paio di giorni.