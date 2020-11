Oggi con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa vedremo come cucinare i broccoli affogati con queste 2 ricette tipiche.

I broccoli cotti, con un filo d’olio e un pizzico di peperoncino, sono il piatto ideale per una cena leggera. Ma in realtà con i broccoli è possibile preparare tante ricette. A partire dalle pizze chiuse, fino ad arrivare a veri e propri piatti tipici regionali.

Tra questi ultimi spicca la ricetta dei cosiddetti broccoli affogati. Una ricetta che è tipicamente siciliana. E che, peraltro, viene tramandata di generazione in generazione in diverse varianti. Ecco allora come cucinare i broccoli affogati con queste 2 ricette, da quella con le acciughe a quella con il pomodoro.

Dunque, con pomodoro o o con acciughe, ecco come cucinare i broccoli affogati con queste 2 ricette.

I broccoli affogati con le acciughe

Dopo aver lavato i broccoli, prendere solo le cime e metterle a cucinare in un tegame. Dove, nel frattempo, è stata fatta rosolare per cinque minuti, in olio extravergine di oliva, una cipolla con prezzemolo e acciughe.

Aggiungere ai broccoli, con il soffritto, sale e pepe in quantità strettamente necessaria. E ancora un pò di olio insieme a pecorino grattugiato. Cuocere il tutto, con il coperchio, a fuoco lento, per circa mezz’ora. Dopodiché aggiungere altro prezzemolo tritato e mezzo bicchiere di vino rosso.

Altri venti minuti circa di cottura, sempre con il coperchio e a fuoco lento, e i broccoli affogati con le acciughe saranno pronti.

I broccoli affogati con il pomodoro

Quelli con il pomodoro sono i classici broccoli affogati in umido e che, al pari di quelli con le acciughe, sono una vera delizia.

In questo caso, al posto delle acciughe, la ricetta prevede tra gli ingredienti il sugo dei pelati in scatola e le olive verdi. Per il resto il metodo di preparazione è lo stesso.

E quindi sempre utilizzando soltanto le cime dei broccoli. Inoltre, in base ai gusti, la ricetta classica dei broccoli affogati al pomodoro include pure l’aggiunta, al posto del pepe, di un peperoncino piccante, e di foglie di alloro sbriciolate.

Abbiamo, dunque, visto come cucinare i broccoli affogati con queste 2 ricette tipiche. Buon appetito!