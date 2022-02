Gli spinaci sono tra gli ortaggi a foglia verde più amati di sempre. Contengono pochissime calorie (circa 25 in 100 grammi) e sono ricchi di sostanze nutritive. Inoltre, da settembre a maggio, colorano tutti i banchi dell’ortofrutta di negozi, mercati e supermercati con una freschezza unica.

Quando si parla di spinaci, sicuramente ci si ricorda delle sue proprietà e dei benefici che apporta all’organismo. Sin da bambini, infatti, i familiari ci incitavano a mangiare gli spinaci per sentirci subito più forti, seguendo le orme del mitico Braccio di Ferro. Occhio a questa caratteristica, però, perché ci hanno sempre mentito a riguardo, ma non tutti lo sanno ed ecco spiegato il perché.

Ad ogni modo, gli spinaci sono perfetti per preparare contorni gustosi, nutrienti e salutari.

Di contorni facili e veloci ne avevamo già parlato. La nostra rubrica di cucina mostra ogni giorno i piatti migliori da portare in tavola in poche mosse.

È il caso di questo contorno gustosissimo, pronto in 15 minuti e ideale per consumare uno degli alimenti di stagione più gettonati: il cavolfiore.

Per arricchire il pranzo o la cena con un piatto succulento, si può puntare tutto sugli spinaci.

Questa sera, infatti, cercheremo di capire come cucinare gli spinaci freschi o surgelati senza bollirli o stufarli in padella per un contorno leggerissimo pronto in 10 minuti

Per un piatto saporito ma leggero allo stesso tempo ecco di cosa avremo bisogno.

Ingredienti

un fascio di spinaci;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

spezie (a scelta).

Procedimento

Innanzitutto, bisognerà lavare e pulire le foglioline di spinaci. Eliminare gli scarti e sciacquare sotto l’acqua corrente.

Poi, scolare e tamponare le foglie con un foglio di carta assorbente per eliminare l’acqua in eccesso.

(Per gli spinaci surgelati, si consiglia di scongelarli, scolarli e di formare delle piccole sfere di spinaci, da inserire nella pirofila come piccole polpettine).

A questo punto, bisognerà prendere una pirofila e disporre le foglie sul fondo. Condire con un filo d’olio d’oliva e mescolare. Insaporire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Poi, si potranno utilizzare le spezie per regalare un tocco di sapore in più al contorno. Mescolare e infornare. Bisognerà far cuocere per 10 minuti alla temperatura di 180 gradi.

Creeremo, così, delle chips di spinaci davvero golose. Ed ecco, quindi, come cucinare gli spinaci freschi o surgelati in modo sfizioso e semplicissimo.

