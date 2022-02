Come cucinare delle cotolette croccanti e leggere con questo ingrediente vegetariano in friggitrice ad aria

Le cotolette sono un secondo piatto veloce e gustoso.

Piacciono a tutti, soprattutto ai bambini, e possono essere fatte con qualsiasi tipo di carne e con diverse verdure.

L’unica pecca, se così vogliamo chiamarla, è che essendo fritte sarebbe meglio non cucinarle troppo spesso.

C’è però una nuova tecnica per avere delle cotolette salutari, che non avranno niente da invidiare a quelle classiche. Così questa ricetta può entrare a far parte delle nostre preferite per mangiare sano e con gusto.

La friggitrice ad aria sta spopolando negli ultimi anni per la sua capacità di rendere alimenti privi d’olio buoni come se fossero fritti.

Vediamo questa ricetta per scoprire come cucinare delle cotolette croccanti, che siano dietetiche ma allo stesso tempo gustose.

Come funziona la friggitrice ad aria

Quest’invenzione risale alla prima decade degli anni 2000, ma è diventata famosa ed ha iniziato a prendere piede soprattutto negli ultimi cinque anni.

Anche se viene definita friggitrice, in realtà è un piccolo forno ventilato super potente e concentrato.

Questo permette all’aria di avere un impatto sul cibo che sta cuocendo ancora più forte di un normale forno ventilato.

La velocità alla quale si muove l’aria calda simula perfettamente il meccanismo di frittura dell’olio.

Così ci troviamo con delle pietanze super croccanti fuori ma morbide dentro, senza aver usato la minima quantità d’olio.

Ce ne sono di tantissimi marchi e di diverse grandezze, ma per una famiglia media di quattro persone sarebbe bene comprarne una da 5 litri.

I tempi di cottura con questo elettrodomestico sono molto ridotti e questo ne permette un utilizzo breve. In questo modo, anche i consumi sono ridotti al minimo soprattutto rispetto ai tempi di accensione che richiede la cottura in forno.

Come cucinare delle cotolette vegetariane croccanti e leggere con la friggitrice ad aria

L’ingrediente perfetto per la riuscita di questa ricetta sono i funghi portobello.

Associati ai prataioli o agli champignon, la caratteristica è che il loro cappello in media misura sugli 8 cm ma può arrivare anche a 15.

Questo li rende perfetti per la nostra preparazione poiché sono molto consistenti, non si rompono e restano umidi all’interno.

Per le nostre cotolette avremo bisogno di:

6 cappelli di portobello;

pane grattuggiato;

2 uova;

aglio in polvere;

paprika dolce;

prezzemolo;

pepe q.b;

sale q.b;

un filo d’olio, che comunque possiamo omettere.

Puliamo i nostri portobello e sbattiamo bene le uova.

Condiamo il pangrattato con aglio, paprika, sale e pepe a gradimento.

Immergiamo i funghi nelle uova, li bagniamo per bene e poi li tuffiamo nel pane condito.

Nel frattempo preriscaldiamo la friggitrice per 5 minuti a 200°.

A questo punto, se vogliamo, possiamo anche mettere un filo d’olio sui nostri funghi.

Altrimenti procediamo semplicemente a posizionare i cappelli nel cestello estraibile della friggitrice e cuociamo 5/7 minuti per lato a 200°.

Serviamo i funghi tiepidi e possiamo utilizzarli come portata principale o come contorno, a nostro piacimento.