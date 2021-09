Che si tratti di una festa di compleanno, di un pomeriggio fra amici o di una ricorrenza speciale con questa ricetta non potremo sbagliare: vediamo allora assieme come cucinare deliziosi strudel di banane e fichi per terminare la cena con il sorriso.

Tutti gli ingredienti per uno strudel da 8 porzioni

1 confezione da 230 g di pasta sfoglia pronta;

40 gr di amido di mais;

200 gr di confettura di fichi;

2 banane mature;

2 uova;

120 gr di zucchero semolato;

400 ml di latte;

1 cucchiaio di semi di papavero;

1/2 baccello di vaniglia;

20 gr di burro;

1 cucchiaio di farina 0;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Come cucinare deliziosi strudel di banane e fichi per terminare la cena con il sorriso

Innanzitutto, dovremo preparare la crema: pratichiamo allora un’incisione lungo tutto il baccello di vaniglia. Tiriamo fuori la polpa nera che contiene i semini e uniamoli allo zucchero mescolando il tutto per bene.

Prendiamo poi metà del latte, versiamolo in un pentolino assieme al baccello vuoto e portiamo il tutto ad ebollizione. Una volta raggiunta la temperatura giusta togliamolo dal fuoco ed eliminiamo la vaniglia.

In un’altra pentola lavoriamo le uova e lo zucchero aromatizzato con le fruste elettriche, in modo da ottenere un composto chiaro e soffice. Uniamo poi l’amido poco per volta e frulliamo il tutto in modo da non lasciare che si formino grumi.

La preparazione continua

A questo punto tagliamo poi le banane a pezzetti e schiacciamole con una forchetta fino a che non le avremo ridotte in purea. Uniamole al preparato di uova e zucchero, mescoliamo per bene con le fruste e, poi, aggiungiamo anche il latte freddo a filo. Una volta che il composto sarà ben mescolato uniamo anche il latte caldo e mettiamo il tutto sul fuoco per far addensare la crema.

Raggiunta la consistenza voluta versiamo la crema in un contenitore freddo e, dopo averlo fatto intiepidire, copriamo il tutto con della pellicola. Una volta fatto questo, frulliamola con un mixer ad immersione e uniamo i semi di papavero mescolando per bene con una spatola.

Per finire non ci resterà che srotolare la sfoglia assieme alla sua carta su una teglia. Spalmarci sopra la confettura di fichi, la crema di banane ed infine arrotolare il tutto. Spennelliamo la superficie con un poco di burro fuso e mettiamo il nostro strudel in forno preriscaldato a 200 °C per 35 minuti circa. Questo delizioso dolce andrà poi servito tiepido, spolverandolo prima con un poco di zucchero a velo setacciato.

