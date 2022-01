Le verdure sono degli alimenti indispensabili sulle tavole per dare colore e sapore ai piatti. Ottime perché ricche di proprietà nutrienti importanti per l’organismo, ognuna con una specifica azione benefica.

Di verdure ne esistono di tante varietà dalle insalate, agli spinaci per passare ai cosiddetti ortaggi come zucchine, zucca e melanzane.

Le tavole invernali poi si arricchiscono di ortaggi quali cavolfiori, broccoli, carciofi e cavoli cappucci.

Come cucinare dei facili contorni di verdure sfiziosi e veloci, in padella o al forno, perfetti per una grigliata di carne o pesce e per la dieta

Ideali per accompagnare i secondi di carne e pesce, i mix di verdure cotti al forno o in padella sono degli ottimi alimenti da aggiungere come condimento di primi piatti. Ottimi se utilizzati per la creazione di cremosi e colorati risotti.

Perfetti da cucinare quando si va di fretta ma si ha comunque la volontà di portare in tavola piatti gustosi e colorati.

Un evergreen è sicuramente rappresentato dalle patate da portare in tavola al forno, fritte, in padella o più velocemente cotte in friggitrice ad aria.

Verdure grigliate e gratinate

Un altro modo veloce di portare in tavola le verdure è grigliarle. Da affettare a rondelle o a fette lunghe e da passare velocemente prima da un lato e poi dall’altro sulla griglia. Condire con olio, aglio, peperoncino e servire.

Ottime anche se decidiamo di consumare le verdure gratinate al forno. Basterà riporre velocemente delle verdure tagliate a fette, come melanzane, zucchine, pomodorini e patate in una teglia. Alternare le fette creando delle file e condire con l’aggiunta di erbe aromatiche come il timo. Aggiungere una spolverata di peperoncino ed infornare a 180 gradi per 15 minuti. Oppure optare per dei finocchi al forno gratinati o dei pomodorini confit pronti in meno di 15 minuti.

Ancora possiamo decidere di creare un gustoso contorno di zucchine e melanzane gratinate al forno, con l’aggiunta di pangrattato e pecorino. Basterà tagliare a fette sottili gli ortaggi posizionarli su una teglia, cospargerli con del pangrattato e del pecorino e cuocere 20 minuti a 200 gradi.

Oppure decidere di portare in tavola una dadolata di verdure a cubetti passate in padella e arricchite con del formaggio spalmabile come lo stracchino o aggiungere semplicemente delle erbe aromatiche.

Fresche insalate

Possiamo anche optare di portare in tavola un contorno fresco come delle insalate di agrumi. Da affiancare a carne e pesce, ottimi anche per un regime alimentare dietetico.

Infine ma non perché meno gustoso, possiamo decidere di affiancare le grigliate di carne e pesce con il classico contorno rucola, pomodorini e scaglie di grana.

Ed ecco come cucinare dei facili contorni di verdure sfiziosi e veloci, in padella o al forno, perfetti per una grigliata di carne o pesce e per la dieta.