Il pranzo della domenica in famiglia è una importante tradizione italiana: è quindi importante essere preparati se si vuole stupire i propri cari a tavola. Impariamo allora come cucinare dei deliziosi cannelloni alla zucca per un perfetto pranzo domenicale.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti per una teglia da sei persone:

a) 250 grammi di cannelloni all’uovo;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 600 grammi di zucca;

c) 400 grammi di carote;

d) due coste di sedano;

e) due cipolle dorate;

f) due spicchi di aglio;

g) 300 grammi di ricotta vaccina;

h) 150 grammi di mozzarella;

i) 60 grammi di parmigiano grattugiato;

l) 60 grammi di mandorle pelate

m) 40 grammi di pangrattato;

n) peperoncino;

o) origano;

p) noce moscata;

q) olio extravergine di oliva;

r) sale.

Come procedere

Per prima cosa bisogna lavare le verdure sotto abbondante acqua corrente. Dopo aver pelato la zucca e le carote tagliarle a pezzetti non troppo sottili.

Soffriggere per circa cinque minuti il sedano, la cipolla e l’aglio ben tritati in una padella dai bordi alti e con un filo d’olio alla base.

Aggiungere poi la zucca e le carote, salare il tutto con un pizzico di sale, origano e peperoncino a piacere. Far cuocere a fuoco medio per una quindicina di minuti e assicurarsi di allungare con acqua bollente quando necessario.

Nel frattempo tritare finemente le mandorle e unirle al pan grattato.

Adesso setacciare la ricotta in un contenitore capiente e aggiungere un pizzico di sale, parmigiano e noce moscata quanto basta. Quando ha finito di cuocere aggiungere circa tre quarti del nostro preparato di zucca e mescolare fino ad ottenere un risultato omogeneo.

A questo punto utilizzare un cucchiaio per riempire i cannelloni con il ripieno appena preparato. Disporre i cannelloni ordinati su una pirofila da forno oliata e ricoprirli con il preparato di zucca messo da parte. Coprire il tutto con il composto di mandorle e pangrattato e aggiungere la mozzarella sopra come topping.

Infine adagiare i cannelloni in un forno preriscaldato a 180°C e lasciarli cucinare una ventina di minuti per poi servirli caldi a tavola.

Ecco spiegato come cucinare dei deliziosi cannelloni alla zucca per un perfetto pranzo domenicale.