Gli Esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa sono sempre pronti a proporre ricette innovative. Spesso, però, sono i metodi di cottura tradizionali e gli errori più comuni a interessare i lettori. Per esempio, perché abbiamo sempre sbagliato a cuocere le uova?

La cucina può davvero essere un mondo sconosciuto, specialmente quando ci sono abitudini consolidate che stentiamo a lasciare. Nell’articolo di oggi, infatti, parleremo di come cucinare carne e macinato congelati. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo dovuto congelare della carne per mangiarla in un secondo momento. Ma pochi sanno che ci sono metodi precisi per farlo, così come ci sono per cuocerla senza annacquarla. Ne vedremo alcuni tra poco.

Scongelare in un batter d’occhio

La tecnica del congelamento ci permette di fare scorte per un periodo medio lungo. Praticamente è possibile congelare qualsiasi alimento, ma per ciascuno è necessario usare piccoli accorgimenti diversi tra loro. La carne è un alimento molto particolare, perché facilmente soggetto a contaminazioni e mutazioni organolettiche.

In un precedente articolo, infatti, abbiamo visto come e per quanti giorni è possibile conservare pietanze a base di carne senza rischi. Ma cosa succede nella fase dello scongelamento? Il primo pericolo, oltre a non scongelare la carne in modo adeguato, è che perda consistenza e sapore. Pensiamo che per evitarlo bisogna lasciarla scongelare nel frigo. Invece, i grandi chef hanno imparato che, soprattutto in mancanza di tempo, il modo migliore è cuocere la carne ancora congelata.

Se la scongeliamo lentamente, al contrario, la carne perderà tutti i suoi succhi e la fibra diventerà stopposa. In più il sapore si dispenderà. Questa regola d’oro vale per tutti i tipi di carne.

Come cucinare carne e macinato congelati sia ai ferri che al microonde senza rischi e un trucco per esaltarne il sapore

Prendiamo una bistecca surgelata e decidiamo di farla ai ferri. Se normalmente avremmo aspettato che si scongelasse, con questo metodo basta metterla sulla piastra bollente. La bistecca cuocerà perfettamente sia all’esterno che all’interno, mantenendo sapore e una consistenza morbida.

Se, invece, abbiamo del macinato, l’errore più comune è quello di aggiungerlo al soffritto. Lo sbaglio sta nel fatto che la carne entrerà a contatto con l’acqua delle verdure. Questo la priverà di una rosolatura necessaria a una buona cottura e il collagene non si scioglierà a dovere. Quindi, molto meglio invertire il processo e rosolare con due cucchiai di olio il macinato, anche se ancora congelato.