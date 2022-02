Molti di noi sono accomunati dalla stessa gravosa routine che prevede orari d’ufficio scombussolati e zero tempo per fare la spesa prima di cena.

In ogni caso, anche quando abbiamo la fortuna di poter contare su orari più flessibili, c’è sempre qualche imprevisto che ci ostacola.

Che si tratti del traffico, dell’appuntamento dall’estetista o dal dentista o di portare fuori il cucciolo di casa per farlo sgranchire, siamo sempre in ritardo.

Anche perché, in questo turbinio di commissioni e impegni di varia natura, a noi spetta anche il compito di preparare la cena.

Trovandosi spesso in questa situazione, molti sono probabilmente diventati dei veri maestri nel campo delle torte salate.

Pochi ingredienti, preparazione e cottura veloci con in più l’incredibile vantaggio di poter riciclare i desolanti avanzi del frigorifero.

Anche i prodotti surgelati sono una vera e propria benedizione per chi è sempre tirato con i tempi o, diciamolo, non ha voglia di cucinare.

Tuttavia, anziché sfruttare le verdure da freezer solo come contorno, scopriamo come cucinare carciofi e piselli surgelati per un primo piatto velocissimo.

Nello specifico, ci occorreranno:

150 g di carciofi;

150 g di piselli;

200 g di penne rigate;

80 g di Grana grattugiato;

50 g di mollica;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo tritato;

olio, sale e pepe q.b.

Come cucinare carciofi e i piselli surgelati preparando una pasta leggera e saporita perfetta quando si ha poco tempo

In una padella antiaderente, facciamo soffriggere la cipolla; quando sarà appassita, aggiungiamo anche i carciofi e un cucchiaio di acqua di cottura per rosolare.

A questo punto, uniamo anche i piselli, accompagnati da un altro abbondante cucchiaio di acqua di cottura.

Dopo aver aggiustato di sale e pepe, copriamo la pentola con un coperchio e lasciamo andare a fuoco lento, finché le verdure non saranno morbide.

Nel frattempo, presa una ciotola, amalgamiamo la mollica di pane con prezzemolo, aglio schiacciato, sale e olio e formaggio grattugiato.

Non resta che avviare la cottura della pasta, da lasciare abbastanza al dente.

Una volta scolata, amalgamiamola al composto di verdure ormai cotte per poi trasferire il tutto in una teglia imburrata e foderata di pan grattato.

Versiamo anche la preparazione con mollica e formaggio e mescoliamo per bene prima di infornare a 180° c per 20 minuti circa.

Consiglio

Per arricchire ulteriormente il piatto, agli ingredienti del condimento potremmo aggiungere anche un paio di uova sode da tagliare a fettine prima di infornare.