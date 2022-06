Quando le temperature si alzano la nostra alimentazione cambia e ricerchiamo ricette veloci e leggere. Un grande classico rimane l’insalata di pasta, preparata anche con qualche ricetta originale e golosa, pure senza pomodorini. Largo spazio però sicuramente l’avranno le verdure di stagione, fresche e in grado di darci i giusti nutrienti. In particolare, è cominciato il periodo delle zucchine, un ortaggio che ci fornisce una scelta di piatti davvero vasta. Le si potrà sfruttare infatti per i primi assieme a pasta e riso, ma anche per i contorni o per torte rustiche. O, ancora, potranno diventare un secondo da leccarsi i baffi nel momento in cui apprenderemo come cucinare al forno le zucchine ripiene.

Le barchette di zucchine

Le zucchine ripiene sono un grande classico della cucina italiana e ne esistono diverse varianti. Le più celebri e diffuse solitamente prevedono come farcitura tonno in scatola o carne macinata. Possiamo però azzardare maggiormente e rivolgerci verso ingredienti più particolari che renderanno il piatto ancora più goloso. Infatti, potremmo sostituire i soliti ripieni con uno buonissimo fatto coi gamberetti.

Per questa ricetta necessitiamo di:

4 zucchine;

400 g di gamberetti;

olio extravergine di oliva;

40 g di pangrattato;

3 pomodorini;

mezza cipolla;

sale;

pepe;

prezzemolo;

mezzo bicchiere di vino bianco;

2 uova;

formaggio grattugiato.

Come cucinare al forno le zucchine in modo diverso e sfizioso per cena facendole ripiene ma senza tonno o carne macinata

Prima di tutto laviamo le zucchine e tagliamone le estremità. Le taglieremo a metà per la lunghezza e ne scaveremo la polpa. Ricaveremo così da ogni zucchina due barchette. La polpa estratta tagliamola a pezzetti e teniamola da parte. Irroriamo poi dell’olio in padella e tritiamo la cipolla finemente. Mettiamola a dorare in padella e aggiungiamo i pezzi di zucchina. Facciamoli cuocere un po’ a fuoco medio basso e poi sfumiamo a fiamma alta con il vino bianco. Quando le zucchine saranno ben cotte togliamole dal fornello.

Tagliamo quindi i pomodorini e il prezzemolo, inseriamoli in una zuppiera assieme al pangrattato e al formaggio grattugiato. Uniamo la polpa di zucchine con la cipolla e i gamberetti. Rompiamo due uova e aggiungiamole. Mescoliamo per bene il tutto. Prendiamo a questo punto le barchette di zucchine e riempiamole con il composto. Stendiamo della carta forno in una teglia e disponiamovi le barchette pronte sulle quale irroreremo un filo d’olio. Riscaldiamo poi il forno a 180 gradi e inforniamo per una ventina di minuti. Passato il tempo di cottura, sforneremo un manicaretto degno di uno chef e davvero ghiotto. L’equilibrio dei vari sapori sarà una gioia per il palato.

