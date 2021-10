Cosa possiamo fare con un vecchio rocchetto per fili elettrici, sporco e brutto? La prima idea che ci viene in mente è sicuramente quella di buttarlo.

A primo impatto, non ci viene subito in mente come questo oggetto usato in casa potrebbe trasformarsi e quale potrebbe essere il suo ruolo. Ma con un po’ di fantasia e creatività possiamo farlo diventare un tavolino da caffè. Che sia per un angolo di relax in terrazzo o per un piccolo spazio in casa, questo rocchetto può avere una seconda vita.

Basterà uno stencil, colori chalky e una pasta effetto cemento per coprire le imperfezioni del legno

Ha, infatti, la stessa altezza delle sdraio o delle sedie e quindi è perfetto per gustare un aperitivo con gli amici. Avremo bevande fresche e spuntini a portata di mano rimanendo comodamente distesi.

Senza considerare che l’arte del riciclo è perfetta per evitare gli sprechi e può essere un modo per rilassarsi e dare sfogo alla propria creatività. Vediamo come creare uno strepitoso tavolino utilizzando questo comune oggetto che abbiamo in casa.

Ci basteranno pochi strumenti e ingredienti tra cui uno stencil, dei colori chalky look e una pasta effetto cemento che aiuta a coprire tutte le imperfezioni del legno. Vediamo come agire.

Prima di tutto, dobbiamo stendere la pasta cemento con una spatola sulla superficie sia del rocchetto sia della parte alta e bassa, cercando di eliminare tutte le imperfezioni e anomalie del legno.

Successivamente mettiamo lo stencil, quindi la maschera per disegnare il profilo al centro del rocchetto. Che si tratti di una greca, di un disegno geometrico o fiorito, possiamo scegliere in base alle nostre necessità e allo stile della nostra casa.

Se il nostro rocchetto andrà ad occupare uno spazio nel balcone o in giardino, prediligiamo dei disegni con dei fiori. Usiamo dei colori tenui e pastello come il verde, il rosa e il giallo che possano richiamare l’ambiente esterno di fiori e piante. Se invece il suo posto sarà in casa o in taverna, possiamo scegliere dei profili più geometrici e dei colori più adatti all’interno come il marrone, celeste carta da zucchero, il rosa antico.

A questo punto passiamo del primer in modo che i colori aggrappino meglio e il risultato sia più duraturo. Coloriamo con i colori chalky look che sono solitamente a base minerale e opachi. Usiamoli in modo alternato seguendo il profilo del nostro pattern.

La fase finale prevede di stendere una vernice trasparente opaca che va a proteggere tutta la superficie.

Poniamo una tovaglietta, che richiami i medesimi colori, che possiamo tranquillamente trovare da Ikea o ai grandi magazzini, e il gioco è fatto. Il nostro tavolinetto da caffè, tè o aperitivo è pronto!